Квартальная выручка Apple от продажи iPhone оказалась ниже прогнозов

Американская корпорация Apple опубликовала отчёт за четвёртый финансовый квартал 2022 года. Выручка компании увеличилась на 8% год к году, достигнув $90,1 млрд, против $83,4 млрд годом ранее. Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 24 сентября, составила $20,7 млрд, или $1,29 в расчёте на акцию, по сравнению с $20,5 млрд, или $1,24 на акцию, полученными за аналогичный квартал прошлого года.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для прибыли составлял $1,27 на акцию, для выручки — $88,7 млрд.

Практически все подразделения Apple, включая iPhone, Mac, сервисы и носимые устройства, выросли в годовом исчислении, исключение — iPad. Однако, несмотря на рост, квартальная выручка от продажи iPhone оказалась ниже прогнозов, составив $42,6 млрд против $38,9 млрд в прошлом году. Консенсус-прогноз предполагал $43 млрд.

Доходы от продажи Mac выросли до $11,5 млрд с $9,2 млрд — при ожиданиях в $9,3 млрд. На продажах носимых устройств и аксессуаров компания заработала $9,7 млрд (при оценке в $9,2 млрд) против $8,8 млрд годом ранее. Поступления от реализации iPad снизились до $7,2 млрд с $8,3 млрд (при прогнозе в $7,8 млрд).

Выручка сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud достигла $19,2 млрд, в прошлом году за аналогичный период компания получила $18,3 млрд. Аналитики ожидали, что по итогом завершившегося квартала показатель составит $20 млрд.

После публикации отчётности котировки акций Apple на дополнительных торгах в четверг выросли на 0,35%. Капитализация компании с начала года снизилась на 18,5% (до $2,4 трлн), фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 31%.

Как отмечает The Verge, ранее среди аналитиков высказывались предположения о том, что iPhone 14 и iPhone 14 Plus не оправдывают ожиданий компании по продажам.

В сентябре источники, близкие к Apple, заявляли, что корпорация не будет увеличивать объём производства новых iPhone 14 на запланированные 6 млн единиц во второй половине этого года из-за низкого спроса на продукты, поступившие в продажу в начале сентября. Ожидается, что до конца года Apple выпустит 90 млн устройств, как планировала в начале лета. Этот показатель соответствует уровню предыдущего года.