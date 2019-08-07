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18+
07.08.2019 в 20:20

Антон Коробков-Землянский стал руководителем пресс-службы ЕМГ

Ранее он работал на ТВ, радио, а также руководил пресс-службой Филиппа Киркорова

«Европейская медиагруппа» сообщила о кадровых изменениях в компании. Место руководителя пресс-службы теперь занимает Антон Коробков-Землянский.

Ранее Антон состоял в штате «Русской службы новостей» и «Русского радио», работал на телеканалах СТС, «Матч ТВ» и «Первом канале». В недавнем прошлом возглавлял службу новых медиа телеканала «Россия».

В послужном списке Антона также руководство пресс-службами Филиппа Киркорова и его шоу «Я», фестиваля «День России», музыкальных конкурсов «Пять звёзд», «Главная сцена» и других проектов.

Помимо этого, он занимал посты директора фонда «Сколково» по новым медиа и главного редактора информационного агентства «Молния».

Антон активно занимался общественной деятельностью — в 2011 году указом президента России был назначен членом Общественной палаты РФ.

Роман Емельянов, генеральный директор ЕМГ:

Мы рады, что такой разносторонний специалист стал частью нашей команды — опыт Антона даёт ему глубокое понимание ключевых трендов индустрии и значимости радио как одного из ведущих игроков на рынке маркетинга и рекламы.

Антон Коробков-Землянский:

Для меня это серьёзный вызов. «Европейская медиагруппа» — лидер российского радиовещания, надеюсь, мой опыт будет полезен при решении задач, стоящих перед холдингом. Особые чувства вызывает и то, что свою карьеру в 2003 году я начал именно на «Европе Плюс» в Красноярске.

Среди задач руководителя пресс-службы — формирование и реализация коммуникационной стратегии группы, организация взаимодействия топ-менеджмента с профессиональным сообществом, бизнес-партнёрами, медиаплощадками, а также выстраивание внутренних коммуникаций.

ЕМГ
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