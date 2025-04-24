В «СберМаркетинге» новый лидер агентского направления

Елена Батурина назначена на должность лидера агентского направления в агентстве «СберМаркетинг», сообщили Sostav в компании. До этого должность занимала Анна Ветринская.

Елена Батурина, директор агентского направления: Возглавить агентское направление в «СберМаркетинге» для меня большая честь и огромная ответственность. Анна задала высокую планку, ведь она стояла у истоков агентства и во многом сформировала его нынешний успешный облик. Вижу свою задачу в том, чтобы развивать и приумножать это наследие, продолжать заданный вектор — превосходить ожидания клиентов, партнеров, сотрудников и рынка.

Елена работает в компании с первого дня запуска этого юнита в 2019 году. В рекламной индустрии эксперт 20 лет, до «СберМаркетинга» Елена занимала руководящие позиции в сетевых коммуникационных холдингах.

Ранее должность занимала Анна Ветринская — маркетолог с более чем 15-летним опытом работы в рекламной индустрии, из них более 10 лет — в интернет-маркетинге. До прихода в «СберМаркетинг» она работала с такими брендами, как «Т-банк» (ранее — «Тинькофф Банк» и «Тинькофф Кредитные Системы»), «Ростелеком», S7, ПИК, «Инград», «Мегафон» и другими.

Ветринская специализируется на управлении масштабными рекламными кампаниями в высококонкурентных сегментах — банковский сектор, финансы, недвижимость и e-commerce. Помимо практической деятельности, она преподает курс по новым медиа в РАНХиГС, выступает на ведущих отраслевых конференциях. Кроме того, Анна ведет видеоподкаст MEDIA MIX.

Анна Ветринская, экс-директор агентского направления «СберМаркетинга»: Хочу поблагодарить наших клиентов, партнеров и команду «СберМаркетинга». За шесть лет мы сделали многое — прошли путь от стартапа до крупнейшего рекламного агентства. Это был яркий и насыщенный период роста, совершенно особенный путь. Но я верю, что впереди еще много новых возможностей и побед! Агентство — это не стены и не название. Это люди, ценности и истории, которые мы все вместе создали. Я ухожу с легким сердцем, потому что знаю — здесь остается сильнейшая команда.

«СберМаркетинг» — маркетинговое агентство экосистемы «Сбера», оказывающее полный спектр услуг в сфере digital и медийной рекламы, а также развивающее собственные технологические решения для бизнеса. Компания была создана в декабре 2018 года, а с 2019 года начала работу как рекламное агентство. «СберМаркетинг» занимает третью строчку в рейтинге медиаагентств и холдингов, представленном Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav за 2024 год. В 2023 году биллинг группы составил 40 млрд руб.