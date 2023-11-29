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18+
29.11.2023 в 11:55

Анна Мазурина назначена заместителем главного операционного директора группы «Игроник»

Она будет отвечать за разработку и продвижение собственных медиарешений компании

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Анна Мазурина

Анна Мазурина назначена заместителем по медиапродуктам главного операционного директора группы «Игроник» Александра Куликова. Об этом Sostav сообщили в компании.

Под руководством Куликова топ-менеджер будет отвечать за разработку и продвижение собственных медиарешений компании.

Мария Сухоручкина, которая стала заместителем операционного директора группы в июле 2022 года, продолжит отвечать за организацию работы подразделений бизнес-блока.

Мазурина работает в медиаиндустрии более 25 лет, имеет опыт как в агентском бизнесе и на клиентской стороне, так и на медиаплатформах. Эксперт прошла путь от должности менеджера по размещению рекламных кампаний на ТВ до руководящих позиций в крупных медиахолдингах. В течение своей профессиональной деятельности Мазурина работала в том числе с P&G, Volkswagen, Philips, Tele2, Wrigley, Kraft.

В 2016 году топ-менеджер заняла позицию генерального директора в агентстве Initiative , а в 2017 году была назначена на позицию СЕО IPG Mediabrands Russia, где отвечала за весь портфель брендов международной сети в России.

В 2020 году Мазурина присоединилась к команде платформы по работе с инфлюенсерами Yoola, где руководила операционной деятельностью компании, включая работу с ключевыми партнёрами и запуск новых направлений и команд.

Назначение Игроник Александр Куликов Анна Мазурина
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