Анджелина Джоли снялась в рекламе Tom Ford Beauty

Актриса Анджелина Джоли снялась в новой рекламной кампании Tom Ford Beauty, которая продвигает линейку помад Runway Lip Color.

В ролике, созданном известным дуэтом фэшн-фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, кинозвезда запечатлена в привычной для себя обстановке — на съемочной площадке.

На кадрах видео Анджелина готовится к роли, читает сценарий, позирует перед камерой и красит губы ярко-красным оттенком помады.

Джоли стала лицом Tom Ford Beauty в августе. Первым продуктом, в продвижении которого приняла участие актриса, стала помада Tom Ford Runway Lip Color. В сентябре были показаны новые кадры рекламной кампании, а выход ролика с участием звезды планировался на октябрь.