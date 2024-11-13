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13.11.2024 в 15:43

Анджелина Джоли снялась в рекламе Tom Ford Beauty

Актриса представляет линейку помад Runway Lip Color

Актриса Анджелина Джоли снялась в новой рекламной кампании Tom Ford Beauty, которая продвигает линейку помад Runway Lip Color.

В ролике, созданном известным дуэтом фэшн-фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, кинозвезда запечатлена в привычной для себя обстановке — на съемочной площадке.

На кадрах видео Анджелина готовится к роли, читает сценарий, позирует перед камерой и красит губы ярко-красным оттенком помады.

Джоли стала лицом Tom Ford Beauty в августе. Первым продуктом, в продвижении которого приняла участие актриса, стала помада Tom Ford Runway Lip Color. В сентябре были показаны новые кадры рекламной кампании, а выход ролика с участием звезды планировался на октябрь.

Анджелина Джоли Tom Ford Beauty Runway Lip Color
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