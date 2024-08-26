Андрей Осокин: деньги пропорциональны боли

Андрей Осокин занимает должность директора департамента маркетинга и члена Правления ГК «Детского мира» с 2021 года. Под его ответственностью — реализация маркетинговой стратегии, управление портфелем брендов и коммуникации с клиентами. Всего опыт Андрея Осокина в маркетинге и цифровой коммерции насчитывает порядка 20 лет, он занимал руководящие должности в Otto Group Russia, Baon-Desam и «Юнитекс», ГК «М.Видео-Эльдорадо».

Sostav пообщался с Андреем Осокиным и выяснил, каким был путь одного из ведущих маркетологов страны, в чем разница между руководителем и лидером, и почему даже самым опытным управленцам нужно идти учиться.

Таймкоды:

1:04 — Кем ты мечтал быть в детстве?

5:04 — Как Андрей Осокин попал в Digital

7:15 — Разница между предпринимателями и ремесленниками

8:54 — Понимает ли руководитель обычного сотрудника?

11:54 — Разница между руководителем и лидером

14:06 — Не каждой команде нужен вдохновляющий лидер

17:28 — Разница между жестким и мягким руководителем

21:18 — Как правильно нанимать людей

25:55 — Лайки — узкое место молодого поколения

28:48 — Решение проблемы дефицита кадров в России

34:55 — Можно ли уводить за собой старую команду?

38:06 — Как правильно увольнять людей

42:00 — Дискриминация на основе гороскопа

45:28 — Почему опытным руководителям нужно идти учиться

51:31 — Зачем Андрей Осокин завел Telegram-канал?

55:16 — Конкурс «Лидеры России»

56:34 — Связь личных отношений руководителя с его положением

59:58 — Как определить свою сверхзадачу?

1:00:48 — Забавная история от Андрея Осокина

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