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18+
21.02.2025 в 15:10

Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

До 2023 года он был программным директором радиостанции

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Андрей Михайлов

21 февраля ушел из жизни Андрей Михайлов — создатель «Дорожного радио». Об этом сообщает пресс-служба холдинга Европейская медиагруппа ЕМГ.

Почти три десятилетия Андрей посвятил работе в радиоиндустрии. Он начал свою карьеру ведущим на «Эльдорадио» в 1998−1999 годах. В 2003-м Андрей Михайлов придумал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект — «Дорожное радио».

До 2023 года Андрей был программным директором радиостанции, после чего продолжал принимать активное участие в жизни проекта в качестве консультанта. Под его началом «Дорожное радио» стало лидером в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке, отметили в компании.

«Дорожное радио» входит в состав ЕМГ. Согласно данным Mediascope за второе полугодие 2024-го, станцию слушают 7,3 млн человек в сутки.

Европейская Медиагруппа EMG Дорожное радио Андрей Михайлов
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