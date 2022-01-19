Экс-креативный директор Vogue Андре Леон Тэлли скончался в США

В США на 74-м году жизни умер американский фэшн-журналист и экс-креативный директор Vogue Андре Леон Телли, сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, Телли скончался в больнице штата Нью-Йорк, его родные пока не озвучили причину смерти.

Путь в фэшн-журналистике Телли начал в 1975 году в журнале The Interwiew Энди Уорхола. Затем он перешёл в Women's Wear Daily, став впоследствии руководителем парижского подразделения.

Позже журналист работал в W и других изданиях, включая The Times. В 1983 году Телли возглавил отдел новостей моды в журнале Vogue, а в 1988 году занял в нём пост креативного директора. Также Тэлли был стилистом бывшего президента США Барака Обамы.

В последние годы фэшн-журналист участвовал в шоу «Топ-модель по-американски» в качестве судьи.