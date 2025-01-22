Налоговая амнистия за дробление бизнеса принесет в бюджет 10 млрд рублей в 2025 году

В этом году налоговая амнистия за дробление бизнеса принесет в бюджет России лишь 10 млрд руб. Примерно такую же сумму ФНС каждый год доначисляет компаниям, которые разделились для ухода от сборов. Об этом пишут «Известия».

10 млрд руб. — крайне малая сумма, сопоставимая с тратами казны на национальные проекты по развитию космоса (10 млрд руб.), по обеспечению продовольственной безопасности (14,5 млрд руб.). Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 трлн руб.

Компании дробят бизнес, чтобы уйти от платежей в бюджет. Власти выявляют небольшую долю нарушений — в итоге казна недополучает деньги. По оценкам Торгово-промышленной палаты России, общая недоимка бюджета от дробления бизнеса достигает около 100 млрд руб. в год.

Амнистия представляет собой списание долгов по налогам, штрафам и пени за 2022, 2023 и 2024 годы, которые появились у компании или индивидуального предпринимателя из-за дробления бизнеса. Чтобы воспользоваться амнистией, нужно полностью или частично отказаться от дробления в 2025 и 2026 годах.

По словам экспертов, в перспективе компании увидят преимущества отказа от незаконной оптимизации, число честных налогоплательщиков вырастет. Первый заметный результат обеления рынка можно будет наблюдать весной следующего года, когда бизнес отчитается по налогу на прибыль за 2025 год.