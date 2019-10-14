Американский банк подал на Facebook в суд за незаконное использование логотипа

Американская финансовая организация Current подала в суд иск к Facebook, где обвинила компанию в воровстве своего логотипа. Практически идентичный фирменный знак используется компанией Calibra, которая управляет криптовалютой Libra от Facebook.

Компания утверждает, что в 2016 году заказала фирме Character SF разработку дизайна логотипа для их бренда и мобильного приложения онлайн-банкинга. В логотипе использовали типографский знак тильда. Два таких знака означают приблизительное равенство. В логотипе Calibra, выполненном тем же агентством спустя три года, использована та же тильда. А в логотипе криптовалюты Libra от Facebook использованы 3 таких знака.

В иске Current настаивает на том, что тильды в лого принадлежат исключительно ему, а подобная схожесть может запутать и дезориентировать клиентов, которые привыкли ассоциировать типографские знаки исключительно с рекламой и продукцией банка Current.

Это не единственная неприятность компании за последнее время. Как и предполагалось, крупнейшие мировые компании, в частности PayPal, eBay, Stripe, Visa и Mastercard, отказались от поддержки криптовалютного проекта Facebook. Они не хотят ссориться с властями и регуляторами, выступающими за запрет Libra.