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27.08.2021 в 10:21

Виктория Довгопол возглавила коммерческий департамент AMDG

Бывший руководитель отдела продаж «СберМаркетинга» перешла в международное диджитал-агентство полного цикла

Команду международного диджитал-агентства полного цикла Artox Media Digital Group пополнила Виктория Довгопол, возглавив коммерческий департамент, об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании. Топ-менеджер уже зарекомендовала себя как внимательный, целеустремленный руководитель, умеющий находить индивидуальный подход и успешно реализовывать проекты любого масштаба, отметили в AMDG.

Виктория Довгопол, руководитель коммерческого департамента AMDG:

Я безмерно горжусь каждым своим сотрудником и полученными результатами работы. И, конечно, своими клиентами, которые стали еще и друзьями. Для меня это один из важных показателей. AMDG — это молодое и амбициозное агентство с «горящими сердцами». Мне интересно присоединиться именно на этом этапе, чтобы вместе сделать его одним из крупнейших.

Довгопол подчеркнула, что самое важное для руководителя — собрать эффективную команду и оставаться лидером, который мотивирует коллег своим примером, оставаясь на передовой. Ранее она занимала должность руководителя отдела продаж в «СберМаркетинге».

AMDG
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