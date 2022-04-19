Студия Ambition создала фантастическую анимацию о приключениях курьера

CG-студия Ambition провела креативный челлендж — в коллаборации с 2D-, 3D-художниками и моушн-дизайнерами команда сделала приключенческий ролик о курьере на велосипеде. В нём представлены трудности, с которыми приходится сталкиваться курьерам во время работы. Несмотря на все препятствия и бушующую стихию, они доставляют заказ клиентам.

Идея проекта принадлежит арт-директору Денису Попову. Студия Ambition хотела выразить респект курьерам, которые последние несколько лет доставляют наши заказы в любой ситуации. Креаторов вдохновила на это активация Alternate Realities от калифорнийского режиссёра и 3D-художника Клинтона Джонса (pwnisher) — он предложил аниматорам со всего мира представить одну и ту же сцену в своей уникальной стилистике.

По задумке авторов проекта, герой ролика попадает в параллельные вселенные и самые фантастические ситуации.

В ролике курьер смог доставить заказ космонавтам, пересечь зыбучие пески пустыни и временные границы, оказаться в компьютерной игре или в стилизованной реальности. Всё, что объединяет сюжет — это форма байка, сумка доставщика и анимация движения.

Команда студии сделала тест камеры, движений, монтажа и взаимодействий, чтобы проверить свою гипотезу и механики — простые препятствия, увороты от окружения, а также борьбу со стихией / эпичными испытаниями.

Также команда попросила настоящих курьеров сфотографировать свой велосипед и сумку — на основе визуала Тимофей Малахов и Александр Андреев сделали и 3D-модели девайсов доставщика.

Каждый участник арт-коллаборации мог создать дизайн сумки курьера с нуля, выбрать фирменный цвет, логотип, придумать название компании и тип перевозки, разместить свой никнейм или оставить девайс без уникальной айдентики.

Художники студии Ambition сделали шаблоны для существующих компаний, а также подготовили пустой шаблон UV-развёртки стилизованного персонажа.

Кроме того, в Ambition подготовили шаблоны 3D-сцен для различного программного обеспечения (включая модели, анимацию и камеру) для аниматоров.

Участникам оставалось продумать сюжетную линию персонажа-курьера и отправить готовые эпизоды редактору проекта. Сюжеты, в которых были выполнены все условия конкурса, попали в финальный монтаж.

Состав творческой группы:

Ambition (идея, арт-дирекшн):

Творческий лидер студии: Илья Нодия

Идея: Денис Попов

Продюсер: Полина Слободчикова

Супервайзинг: Андрей Бабаев, Тимофей Малахов

Анимация: Андрей Бабаев

Моделинг: Тимофей Малахов, Александр Андреев

Монтаж: София Коваль

Музыка: Дмитрий Романович

Дизайн: Тимофей Малахов

Шаблоны: Егор Трунов, Андрей Бабаев, Тимофей Малахов, Александр Андреев