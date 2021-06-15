Amazon заблокировал систему отслеживания рекламы от Google на своих сайтах

Крупнейший американский ритейлер Amazon блокирует FLoC (Federated Learning of Cohorts) — технологию Google, которая может стать заменой cookies, выяснило издание Digiday совместно с тремя технологическими экспертами. В Amazon отказались от комментариев.

Эксперты проанализировали коды e-commerce сайтов Amazon, включая WholeFoods, Zappos, ShopBop и GoodReads, и обнаружили, что сайты не позволяют FLoC собирать данные о действиях пользователей браузера Chrome. При этом блокировка может быть частичной. Так, один из экспертов нашел на сайтах WholeFoods.com и Woot.com соответствующий код, другой — нет. Аналитик отметил, что запрет FLoC «может отмечаться на разных серверах Amazon в разных частях США».

Издание называет причины, которыми может руководствоваться Amazon для запрета технологии Google. Во-первых, ритейлеру невыгодно делиться информацией о том, какие товары люди ищут, просматривают и покупают в интернете. 21 и 22 июня, во время акции Amazon Prime Day, ожидается большой приток клиентов, и сейчас самое время «огородиться».

Также незаметный шаг Amazon может ударить по планам Google на отслеживание пользователей без cookies — собеседник издания из числа руководителей агентств отмечает, что без участия ритейлера технология FLoC может оказаться в невыгодном положении. Это позволит Amazon усилить собственный идентификатор и привлечь больше компаний в свои издательские и DSP-сервисы.

Из-за блокировки FLoC Amazon теряет некоторую информацию о своих пользователях и их поведении, но возможно, что эти данные не имеют большой ценности для ритейлера, учитывая объем информации о зарегистрированных покупателях.

Пока компания разрешила FLoC на сайте по продаже книг Abebook. Эксперты отмечают, что это не просто так: ритейлер либо хочет получить информацию о посетителях за пределами сайта, либо хочет сравнить собственные методы отслеживания и таргетинга с инструментами Google. Кшиштоф Франашек, один из авторов исследования, считает, что Amazon заблокирует FLoC и на Abebook — по его словам, за разные сайты могут отвечать разные команды, которые еще не дошли до этого.

Ранее Google не смог протестировать свою технологию в Евросоюзе, поскольку FLoC оказалась не совсместима с Общим регламентом защиты персональных данных и с директивой ePrivacy Directive, контролирующей использование cookie-файлов.