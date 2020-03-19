Always запустила социальную кампанию о месячных в поддержку подростков

Бренд Always объявил о запуске социальной кампании «Месячные #ЭтоНеСтыдно» в поддержку девочек-подростков, сообщает пресс-служба компании. Команда экспертов и психологов проведет образовательные беседы с девушками и их родителями, чтобы снять табу с этой темы.

В рамках кампании кандидат психологических наук и эксперт бренда Always Лариса Суркова на платформе Devchat.ru расскажет взрослым и подросткам, как правильно относиться к месячным. Также компания организует бесплатные консультации с психологами и гинекологами, которые ответят на все самые сокровенные вопросы.

Лицом кампании стала модель, блогер и посол бренда Always Дарья Клюкина. В рамках акции, которая пройдет в интернете, социальных сетях и магазинах, Дарья призовет общество открыто говорить о месячных.

Как показали исследование «Левада-Центра» и Glocalities, в России тема месячных до сих пор остается табуированной. Взрослые стесняются обсуждать эту сторону жизни, а девушки-подростки чувствуют себя неуверенно.

По статистике 75% россиян высказываются против открытого обсуждения темы месячных, более 50% опрошенных женщин старались скрыть свое состояние от окружающих. 35% женщин считают, что эту тему не следует обсуждать, чтобы не разрушить свой женственный образ в глазах окружающих.

Часто тема месячных приводит к сложностям в общении родителей с детьми. 40% матерей и 53% отцов не знают, как начать и вести разговор о менструации со своими детьми. 34% женщин и 46% мужчин надеются, что им и не придется этого делать, поскольку просвещением займется школа.

Девочки подростки чувствуют себя неловко, когда у них начинаются месячные. Более 60% девушек признались, что они острее реагируют на непонимание и насмешки окружающих, пытаются избегать общения. Своей историей столкновения с подростковым буллингом поделилась посол бренда Always Даша Клюкина в аккаунте Instagram.

Даша Клюкина: Когда я была подростком, никто не говорил с нами о месячных. Эта тема всегда считалась табу в нашем обществе. Именно поэтому вместе с Always мы призываем начать говорить о месячных открыто. Если мы молчим, то девочки и мальчики начинают думать, что в менструации есть что-то стыдное, а это не так.

Бренд заявил, что хочет изменить ситуацию в России, запуская новую кампанию. Любой желающий может также получить консультацию психолога или гинеколога, купив упаковку Always и зарегистрировав чек на сайте pgbonus.ru.