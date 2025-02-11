Altel и Contrapunto призвали рисковать на склонах, а не связью

Как продемонстрировать смелость, скорость и бесстрашие не только в спорте, но и в выборе мобильной связи? Altel и агентство Contrapunto нашли решение в новой рекламной кампании для тарифа «Жеке». В ролике показали, что теперь каждый может протестировать 5G без риска и убедиться в его преимуществах.
В центре истории полюбившиеся зрителям Алихан и Амина. Алихан не боится вызовов и разгоняется по снежным склонам Шымбулака, оттачивая мастерство сноубординга. Амина же берет высоту по-своему: ее контент набирает сотни лайков благодаря безлимитному 5G. Один рискует на склонах, другая — нет, ведь оператор предлагает выгодные условия, если связь не понравится. Но ей точно понравится!
Антон Сербин, директор по маркетингу Altel:
Для нас в ALTEL важно, чтобы качество связи тарифа «Жеке» соответствовало ожиданиям абонентов без всяких «но». Самостоятельно убедиться в преимуществах тарифа стало еще легче — теперь можно без какого-либо риска пробовать 5G целый месяц, чтобы понять, все ли устраивает. А затем уже принимать решение, стоит ли продолжать им пользоваться.
Altel продолжает рассказывать о преимуществах своих продуктов через то, что важно казахстанцам, в рамках бренд-платформы «Такой, как вы».
Кристина Денина, креативный директор Contrapunto:
Мы давно хотели показать свойственную казахстанцам смелость и желание проявить себя. Горный курорт Шымбулак стал подходящей по атмосфере площадкой. Актеры тренировались несколько недель, чтобы выглядеть естественно на лыжах и сноуборде. Но лучшим горнолыжником оказался оператор. Спасибо за профессионализм всей команде.
Состав творческой группы:
Altel (клиент):
Директор по маркетингу: Антон Сербин
Старший менеджер по интегрированным коммуникациям: Арина Гондарева
Бренд-менеджер: Наталья Мищенко
Ведущий специалист по маркетинговым коммуникациям: Айнура Мулдашева
Contrapunto (агентство)
Креативный директор: Кристина Денина
Арт-директор: Алиса Андреичева
Директор по работе с клиентами: Виктория Канина
Менеджер по работе с клиентами: Иван Изотов
Продюсер: Мария Волчук
Директор по стратегическому планированию: Анастасия Чулюкова
Старший менеджер по стратегическому планированию: Ирина Ни
BBDO CA (агентство)
Гендиректор: Юлия Югай
Старший менеджер по работе с клиентами: Ксения Жанокова
Anykey (продакшен)