Altel и Contrapunto призвали рисковать на склонах, а не связью

Как продемонстрировать смелость, скорость и бесстрашие не только в спорте, но и в выборе мобильной связи? Altel и агентство Contrapunto нашли решение в новой рекламной кампании для тарифа «Жеке». В ролике показали, что теперь каждый может протестировать 5G без риска и убедиться в его преимуществах.

В центре истории полюбившиеся зрителям Алихан и Амина. Алихан не боится вызовов и разгоняется по снежным склонам Шымбулака, оттачивая мастерство сноубординга. Амина же берет высоту по-своему: ее контент набирает сотни лайков благодаря безлимитному 5G. Один рискует на склонах, другая — нет, ведь оператор предлагает выгодные условия, если связь не понравится. Но ей точно понравится!

Антон Сербин, директор по маркетингу Altel: Для нас в ALTEL важно, чтобы качество связи тарифа «Жеке» соответствовало ожиданиям абонентов без всяких «но». Самостоятельно убедиться в преимуществах тарифа стало еще легче — теперь можно без какого-либо риска пробовать 5G целый месяц, чтобы понять, все ли устраивает. А затем уже принимать решение, стоит ли продолжать им пользоваться.

Altel продолжает рассказывать о преимуществах своих продуктов через то, что важно казахстанцам, в рамках бренд-платформы «Такой, как вы».

Кристина Денина, креативный директор Contrapunto: Мы давно хотели показать свойственную казахстанцам смелость и желание проявить себя. Горный курорт Шымбулак стал подходящей по атмосфере площадкой. Актеры тренировались несколько недель, чтобы выглядеть естественно на лыжах и сноуборде. Но лучшим горнолыжником оказался оператор. Спасибо за профессионализм всей команде.

Состав творческой группы:

Altel (клиент):

Директор по маркетингу: Антон Сербин

Старший менеджер по интегрированным коммуникациям: Арина Гондарева

Бренд-менеджер: Наталья Мищенко

Ведущий специалист по маркетинговым коммуникациям: Айнура Мулдашева

Contrapunto (агентство)

Креативный директор: Кристина Денина

Арт-директор: Алиса Андреичева

Директор по работе с клиентами: Виктория Канина

Менеджер по работе с клиентами: Иван Изотов

Продюсер: Мария Волчук

Директор по стратегическому планированию: Анастасия Чулюкова

Старший менеджер по стратегическому планированию: Ирина Ни

BBDO CA (агентство)

Гендиректор: Юлия Югай

Старший менеджер по работе с клиентами: Ксения Жанокова

Anykey (продакшен)