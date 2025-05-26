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18+
26.05.2025 в 18:05

Alpina сменила название на Bovensiepen

Компания представила под новым брендом первую модель автомобиля

Немецкая автомобильная компания Alpina сменила название на Bovensiepen. Права на бренд Alpina выкупил концерн BMW, сделка вступит в силу с января 2026 года, пишет «Авторевю».

Семейная компания братьев Андреаса и Флориана Бовензипенов из баварского города Бухлоэ теперь называется Bovensiepen Automobile. Лозунг производителя звучит так: «Fine Driving» («отличное вождение»). Под торговой маркой с новым логотипом будет работать фабрика компании и инженерное подразделение.

Производитель будет и дальше выпускать автомобили, но теперь — в сегменте эксклюзивных и очень дорогих машин. Первую из них компания показала на конкурсе элегантности Villa d'Este. Это переосмысленный кабриолет BMW 4 серии. Почти все кузовные панели сделаны из углепластика, решетка радиатора — из стали, над приборным экраном установили козырек. Автомобиль может разогнаться до сотни километров за 3,3 секунды. Максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Альпина Bovensiepen
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