«Алиса» закажет товары на маркетплейсе «Беру»

Товары на маркетплейсе «Беру» теперь можно заказать с помощью голосового помощника «Яндекса». Пользователю достаточно сказать: «Алиса, помоги купить на Беру», и она предложит выбрать подходящий товар и сама сделает заказ.

С помощью «Алисы» можно купить любой товар из ассортимента «Беру», будь то смартфон, электрочайник или стиральный порошок. Голосовой помощник предлагает уточнить параметры покупки: цвет, размер, особые характеристики и диапазон цен. «Алиса» оформит доставку курьером, оплатить заказ нужно будет наличными.

Функция доступна в мобильных приложениях «Яндекс» для iOS и Android, «Яндекс.Лончер» для Android и в «Яндекс.Браузере» — на компьютерах с Windows и телефонах. Пока «Алиса» умеет заказывать по одному товару, в будущем она научится собирать корзину с разными покупками. Если нужного товара нет на «Беру», «Алиса» предложит поискать его в «Яндекс.Маркете».

Люди часто спрашивают у «Алисы» про покупки: например, в октябре 2018 года голосовой помощник около 2,6 миллиона раз отвечал, сколько стоит тот или иной товар — основываясь на данных «Яндекс.Маркета». В среднем за месяц к «Алисе» с разными вопросами обращается 30 миллионов человек.

«Заказ товаров через голосового помощника — один из главных трендов в онлайн-торговле. Согласно исследованию Mastercard, в Европе каждый пятый интернет-покупатель хотя бы раз пользовался такой функцией. К 2022 году объём таких покупок во всём мире вырастет по сравнению с нынешним в 20 раз — до $40 миллиардов, по прогнозу OC&C Strategy Consultants. Беру будет расширять возможности голосовых заказов, чтобы люди могли покупать все нужные им вещи, просто поговорив с Алисой», — говорит технический директор «Яндекс.Маркета» Алексей Шевенков.