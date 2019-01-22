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22.01.2019 в 10:15

Alipay удвоит сеть приема платежей в России за счёт «Тинькофф Банка»

Банк подключит свою эквайринговую сеть к приему платежей через китайский сервис

Depositphotos

Alipay удвоит сеть приема платежей в России за счёт партнёрства с «Тинькофф Банком», который подключит свою эквайринговую сеть к приему платежей через китайский сервис. Это дополнительно обеспечит прием платежей в 30 тысяч торговых точках и кафе, где смогут расплатиться туристы из Китая, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В первые три месяца «Тинькофф Банк» подключит к Alipay около 5 тыс. POS-терминалов, а в последующие месяцы платежи китайского сервиса смогут принимать все 30 тыс. обслуживаемых банком торговых точек.

Директор по развитию Alipay в России Богдан Задорожный отмечает, когда у сервиса в стране будет около 50 тыс. активных торговых точек, принимающих не менее одного платежа в неделю, то можно будет констатировать, «достаточно хорошее покрытие в России».

Сейчас платежи через Alipay принимают 25 тыс. торговых точек, включая продуктовый ритейл, люксовые торговые точки и универмаги, магазины duty free в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, рестораны быстрого питания, а также сети парфюмерии и косметики. Услуги по эквайрингу осуществляют ВТБ, «Русский Стандарт», Промсвязьбанк, «МОБИ.Деньги» и Модульбанк.

Напомним, Alipay появился в России в апреле 2017 года. Сервис не оказывает услуги российским гражданам, его клиенты — иностранцы, в основном китайские туристы. Количество ежемесячных пользователей Alipay в России, по собственным данным, составляет около 100 тыс. человек.

Тинькофф банк Alipay
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