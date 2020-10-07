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07.10.2020 в 16:30

«AliExpress Россия» поддержит народные промыслы

Для местных производителей маркетплейс проведет конкурс с призовым фондом 14 млн рублей

На «AliExpress Россия» появится специальный раздел «Сделано в России», где будут представлены товары местных производителей, рассказали Sostav в пресс-службе компании. В первую очередь туда попадут товары, своим внешним видом или предназначением отсылающие к русским традициям.

Среди первых участников — «Жостовская фабрика», «Объединение Гжель», «Аргента», «Малый Турыш» и другие, всего около 60 брендов. Они представят на маркетлейсе более 3000 товаров. Со временем каталог будет пополняться.

Для поддержки местных производителей AliExpress проведет конкурс «Хорошие вещи», 14 победителей получат по 1 млн рублей в виде средств на развитие бизнеса или субсидий на комиссию и логистику. Также компания анонсировала документальный фильм «Хорошие вещи», героями которого стали «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», «Дымов керамика», «Елецкие кружева» и дизайнер одежды в традиционном стиле VARVARA ZENINA.

«Мы понимаем, что от действий крупных компаний и торговых площадок во многом зависят успехи малого бизнеса, и стараемся помогать», — отмечает Дмитрий Селихов, директор по развитию «AliExpress Россия».

Ранее компания запустила новый формат маркетплейса для небольших брендов. Для того, чтобы не тратить время на загрузку, хранение, продвижение и упаковку своих товаров, они могут воспользоваться услугами сервисного партнера AliExpress.

AliExpress Россия
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