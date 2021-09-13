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13.09.2021 в 09:30

Власти Китая потребовали от Alibaba и Tencent перестать блокировать сайты друг друга

Ограничение является частью антимонопольной политики страны

Власти Китая требуют от Alibaba и Tencent перестать блокировать ссылки на сайты друг друга на своих платформах. Министерство промышленности и информационных технологий КНР прописало это в новом стандарте, в случае нарушения которого власти могут «прибегнуть к иным способам воздействия», сообщает Reuters.

Alibaba, Tencent и другие крупные китайские интернет-платформы традиционно блокируют ссылки на страницы друг друга в мессенджерах — это создает закрытую экосистему, так называемый «огороженный сад» (walled garden).

В последние месяцы китайские власти активно борются с монополизмом, обвиняя крупные компании в ограничении выбора потребителей, поясняет издание. Кроме того, правительственные ограничения коснулись всех сфер бизнеса, включая образовательные технологии, e-commerce, производство металлов и алкоголя.

В апреле Ant Group, контролируемая интернет-гигантом Alibaba, объявила о реструктуризации под давлением китайских властей — компания станет финансовой организацией и будет регулироваться по правилам банковского сектора.

Alibaba Tencent
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