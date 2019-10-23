Алгоритм помогает отбирать товары для «Пятерочек» и «Перекрестков»

Алгоритм, который компания X5 Retail Group разработала и тестирует в магазинах «Пятерочка» до конца 2019 года будет также использоваться для формирования ассортимента сети «Перекресток», сообщает РБК.

Занимаясь цифровой трансформацией, компания создала модель принятия решения, которая базируется на основе продвинутой аналитики с использованием больших данных и машинного обучения. В основе данных заложены чеки и опросы покупателей. Задача алгоритма на основе этих данных вычислить наиболее востребованные товары, которые должны находиться на полках.

В «Пятерочке» этот алгоритм позволил пересмотреть 28 категорий товаров, среди которых кофе и чай, консервы, овощи, сыры, пиво, соки и прочие продукты, приносящие 50% прибыли. Система самостоятельно понимает, что нужно покупателю, и запоминает это.

Недавно крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group открыл первую экспериментальную «Пятерочку» без кассиров, она находится в городе Долгопрудный Московской области.