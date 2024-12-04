«Альфастрахование» купило «Семейного доктора»

«Альфастрахование» выкупило частные клиники «Семейный доктор». Они будут интегрированы в сеть «Альфа-Центр здоровья», которая также принадлежит страховой компании, сообщает «Коммерсант».

Сеть «Семейный доктор» существует с 1995 года, объединяет пять клиник и выездную медицинскую службу. Продавать свои активы сеть начала в 2020 году, передав «Медси» клинику в Санкт-Петербурге.

Эксперты полагают, что после сделки «Семейный доктор» будет развиваться под брендом «Альфа-Центр здоровья»: это позволит укрепить позиции последней в Москве. Сумму сделки они оценивают в 700 млн руб., отмечая, что вложения окупятся примерно за семь лет.

«Альфастрахование» по итогам 2023 года стало вторым игроком на российском рынке ДМС по объему полученных страховых премий. Сеть «Альфа-Центр здоровья» существует с 2008 года и сейчас объединяет 12 клиник в десяти городах.

По данным «Чек Индекса», спрос на услуги частных клиник в России вырос в первой половине 2024 года на 20% год к году, а размер среднего чека — на 18%, до 4,7 тыс. руб. Чаще всего в них обращаются для проведения анализов и диагностики.