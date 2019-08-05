«Альфа-групп» ищет активы беглого банкира с помощью рекламы

Александр Заблоцкис, директор по правовым вопросам А1:

Если будет железобетонное доказательство владения, которое позволит оперативно арестовать актив и обратить на него взыскание, то, конечно, владелец этой информации может рассчитывать на существенное вознаграждение. Будет ли это фиксированная сумма или процент от стоимости — это вопрос переговоров. Вклад человека, который принесет некий слух или какую-то зацепку, тоже может быть оценен, но понятно, что ценность такого вклада будет намного меньше.