«Альфа-групп» ищет активы беглого банкира с помощью рекламы

Компания «Альфа-групп» объявила вознаграждение за информацию о зарубежных активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сообщают «Ведомости». Впервые этот поиск ведется с помощью рекламных объявлений в аэропортах.
Объявления о вознаграждении за информацию об активах бежавшего в Монако Беджамова и его сестры Ларисы Маркус, находящейся в заключении, транслируются на гигантских экранах в терминале D аэропорта Шереметьево и центре бизнес-авиации «Внуково-3». В терминале Е Шереметьево используются 40 маленьких экранов. В будущем объявления появятся также в лондонском Хитроу.
Вопрос с вознаграждением изданию BFM.RU прояснил директор по правовым вопросам А1 Александр Заблоцкис.
Александр Заблоцкис, директор по правовым вопросам А1:
Если будет железобетонное доказательство владения, которое позволит оперативно арестовать актив и обратить на него взыскание, то, конечно, владелец этой информации может рассчитывать на существенное вознаграждение. Будет ли это фиксированная сумма или процент от стоимости — это вопрос переговоров. Вклад человека, который принесет некий слух или какую-то зацепку, тоже может быть оценен, но понятно, что ценность такого вклада будет намного меньше.