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08.11.2023 в 10:50

Суды двух инстанций поддержали УФАС по делу «Альфа-банка» о рекламе без согласия адресата

Ведомство установило, что если клиент не соглашается на все условия, включая рассылку рекламы, то он не может пользоваться услугами банка

Суды двух инстанций поддержали Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в споре с «Альфа-банком» из-за распространения рекламы без согласия абонента. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают в УФАС, при рассмотрении дела установлено, что при присоединении клиента банка к расчётно-кассовому обслуживанию его вынуждают получать рекламу. Если клиент не соглашается на все условия компании, включая получение рекламы, то он не сможет пользоваться услугами банка.

В ведомстве указали, что такое противоречит требованиям закона «О рекламе». «Альфа-банку» было предписано исключить из договора на обслуживание пункт о безальтернативном согласии на получение рекламы, а также прекратить её распространение без согласия абонента.

Однако банк не согласился с решением Санкт-Петербургского УФАС и обратился в суд.

Суды двух инстанций поддержали позицию управления. «Наличие в договоре положения о безальтернативном согласии на получение рекламы не является надлежащей формой получения согласия. Это противоречит законным интересам абонента. У абонента должен быть выбор», — приводит позицию суда Петербургское УФАС.

Альфа-Банк Закон о рекламе Санкт-Петербургское УФАС реклама без согласия адресата
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