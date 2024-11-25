ФАС с начала года завела 21 дело против «Альфа-Банка» за нарушения закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении «Альфа-Банка» за некорректные сравнения в рекламе и отсутствие информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее в ФАС поступили обращения россиян с жалобами на рекламу банка, которая транслировалась в телеэфире. В ней содержалось утверждение о том, что «Альфа-Банк — лучший банк для бизнеса. Платежи и переводы без комиссии. Откройте счет для бизнеса». При этом текст сносок был выполнен «трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени».

В ведомстве сочли, что использование в рекламе некорректных сравнений и отсутствие данных о существенных условиях платежей и переводов без комиссии может ввести потребителей в заблуждение, а также содержит признаки нарушения закона «О рекламе».

В случае установления нарушений кредитной организации грозит штраф. Его размер не называется.

По данным ФАС, с начала 2024 года против «Альфа-Банка» возбуждено 21 дело по признакам нарушения рекламного законодательства и назначено штрафов на общую сумму 9 млн руб.

В частности, в начале октября Санкт-Петербургское управление ФАС признало ненадлежащей рекламу «Альфа-Банка» и оштрафовало его на 600 тыс. руб.