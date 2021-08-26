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26.08.2021 в 14:26

«Альфа-Банк» предложил бизнесу защититься от «патентных троллей»

Клиенты могут бесплатно проверить товарный знак онлайн

«Альфа-Банк» запустил сервис для защиты бренда, с помощью которого предприниматели смогут оценить риски кражи своего товарного знака, а также других нарушений интеллектуальной собственности, рассказал Sostav представитель банка. Клиенты могут бесплатно проверить бренд по ОГРН в онлайн-банке.

В «Альфа-Банке» отмечают, что незащищенные товарные знаки могут быть захвачены «патентными троллями», которые намеренно регистрируют бренды, чтобы получить компенсацию от добросовестных компаний. Может быть и обратная ситуация, когда предприниматель не знает, что использует чужой бренд, штраф за это достигает 5 млн руб.

«Конкуренты могут воспользоваться успешным брендом, чтобы продавать свои продукты и услуги, зачастую более низкого качества. Это не только убытки, но и репутационный ущерб, который сводит на нет многолетние усилия основателей», — подчеркнули в «Альфа-Банке».

В марте суд штата Техас, США обязал Apple выплатить свыше $300 млн в пользу компании Personalized Media за нарушение патента на управление цифровыми правами. Эксперты называют Personalized Media «патентным троллем»: компания покупает и регистрирует интеллектуальную собственность и специализируется на предъявлении патентных исков крупным корпорациям.

Альфа-Банк Роспатент Патенты
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