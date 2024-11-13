Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин

Шеф-повар и журналист Алексей Зимин ушел из жизни в возрасте 52 лет, сообщает гастрожурналист Роман Лошманов. О смерти Алексея также пишет журнал «Соль».

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — написал Лошманов в своем Telegram-канале. В беседе с агентством городских новостей «Москва» Роман сказал, что не знает причины смерти Алексея Зимина.

Алексей Зимин родился в подмосковной Дубне 13 декабря 1971 года. Он был автором телевизионных проектов «Едем и едим» и «Готовим с Алексеем Зиминым», а также куратором гастрономического фестиваля «Праздник Еды».

Зимин открыл кафе и кулинарную школу Ragout, кафе «Гоголь-центр», бар Craft в Пензе и «Дом 12». Кроме того, он участвовал в перезапуске ресторана Центрального дома литераторов.

Алексей Зимин был заместителем главного редактора журнала «Афиша», создателем проекта «Афиши Еда», главредом «Афиши Мир», GQ и Gourmet, его материалы выходили в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Шеф-повар также написал книги «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».

В 2022 году Зимин завершил сотрудничество с телеканалом НТВ, где по субботам выходил его телепроект «Готовим с Алексеем Зиминым», и переехал в Лондон.