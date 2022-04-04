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04.04.2022 в 12:10

Алексей Меркутов назначен вице-президентом по коммуникациям VK

Также к команде VK присоединился вице-президент, директор по информационной безопасности Алексей Волков

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Алексей Меркутов

IТ-холдинг VK объявил о назначениях в сферах искусственного интеллекта, информационной безопасности и коммуникаций. Как сообщили Sostav в компании, изменения проводятся в рамках формирования новой организационной структуры и стратегии компании, направленной на развитие экосистемы VK.

Алексей Меркутов занял пост вице-президента по коммуникациям VK. В новой должности он будет отвечать за продвижение технологий и продуктов VK как единой экосистемы. Также в зоне ответственности Меркутова будут корпоративные коммуникации и связи с общественностью. Он перешёл в VK из группы МТС, где курировал корпоративные коммуникации и продвижение цифровых продуктов.

К команде VK присоединился вице-президент, директор по информационной безопасности Алексей Волков. Он будет курировать стратегическое для компании направление информационной безопасности. Под его руководством команда будет создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK и обеспечивать устойчивую работу компании. До прихода в VK он курировал вопросы кибербезопасности экосистемы «Сбера».

Также Андрей Калинин назначен вице-президентом по технологиям искусственного интеллекта. До этого он был заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK. Калинин будет курировать направления умных устройств, поиска, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения во всей компании.

Владимир Кириенко, генеральный директор VK (Россия):

Информационная безопасность и развитие технологий искусственного интеллекта — приоритетные направления для VK. Мы стремимся предлагать нашим пользователям самые технологичные и персонализированные сервисы, при этом обеспечивая надёжную защиту данных и высочайший уровень безопасности. Чтобы достигать наших целей и соответствовать тем критериям, которые мы для себя определяем, мы постоянно развиваем технологии и усиливаем команду лучшими специалистами в своих сферах. Я уверен, что опыт Андрея Калинина, Алексея Волкова и Алексея Меркутова поможет VK решать те амбициозные задачи, которые мы перед собой ставим.

VK Алексей Меркутов Алексей Волков
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