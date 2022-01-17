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17.01.2022 в 15:38

Алексей Кулаков занял должность управляющего директора по маркетингу в Lamoda

К своим обязанностям он приступил 17 января 

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Алексей Кулаков

Алексей Кулаков назначен управляющим директором по маркетингу в онлайн-ретейлере Lamoda, сообщили Sostav в пресс-службе компании. Он приступил к выполнению своих обязанностей 17 января. Топ-менеджер будет отвечать за весь спектр маркетинговых инициатив компании, говорится в сообщении.

12 января стало известно, что Кулаков покинет пост генерального директора агентства Mindshare Russia (бренды Mindshare, Maximize, Content+, входит в состав GroupM, медиаинвестиционной группы холдинга WPP), которое он возглавлял в течение восьми лет. Тогда сообщалось, что карьеру он продолжит вне рекламной индустрии. В агентском бизнесе он проработал более 20 лет.

Пресс-служба Lamoda:

Мы рады приветствовать Алексея Кулакова в команде Lamoda. Алексей в должности управляющего директора по маркетингу будет отвечать за весь спектр маркетинговых инициатив компании. Он имеет большой опыт руководства командами и проектами в области стратегических маркетинговых коммуникаций, медиапродвижения, брендинга, цифровой трансформации. Мы желаем Алексею и его команде успеха в реализации маркетинговой стратегии Lamoda.

Lamoda Алексей Кулаков
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