Главным редактором журнала «Эксперт» назначен Алексей Харнас 

Алексей Харнас занял пост главного редактора объединённой редакции делового журнала «Эксперт» (включает в себя печатную и интернет-версию издания). Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Эксперт.Медиа» (издатель «Эксперта»).

Как пояснили в компании, в ближайшее время главред представит на рассмотрение совета директоров издателя обновлённую стратегию «Эксперта», новые форматы и редакцию издания, возможности для партнёров и рекламодателей. «Приоритетной задачей редакции станет сохранение и увеличение аудитории «Эксперта» на цифровых площадках», — уточнили там.

Харнас обладает опытом работы на руководящих позициях в редакциях ведущих деловых изданий России. В разные годы он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», курировал корреспондентскую сеть на позиции заместителя главного редактора информагентства ТАСС.

Максим Троепольский, генеральный директор «Эксперт.Медиа»: Мы объявляем о присоединении к нашей команде Алексея Харнаса. Его журналистский и управленческий опыт, а также понимание современного запроса российского медиарынка позволят выстроить оптимальную стратегию перезапуска «Эксперта». Ключевыми задачами Харнаса станут увеличение аудитории и повышение её вовлечённости, расширение каналов и форматов коммуникации. Уверен, Алексею удастся сформировать коллектив, который сможет выпускать издание, интересное и полезное для читателей, которым важно иметь объективный, понятный и актуальный источник информации об экономике нашей страны и ее роли на международной арене.

Эксперты, опрошенные Sostav, отметили, что «Эксперт» «нуждается в переформатировании»: в последнее время издание фиксировало падение рейтингов.

Иван Чеберко, заместитель главного редактора газеты «Ведомости»: Алексея я могу охарактеризовать исключительно положительно. Это очень опытный, грамотный медиаменеджер, спокойный и дружелюбный человек. На мой взгляд, Алексею по силу перезапустить это издание и вернуть ему те позиции, которые «Эксперт» занимал в нулевые.

Николай Молибог, директор РБК: Алексей Харнас — профессионал с многолетним опытом, работающий в деловой журналистике. Я давно не слышал о проекте «Эксперт». Мне кажется, Алексей сможет вернуть его в информационное поле.

Ранее стало известно, что «Эксперт» инициировал программу финансового оздоровления, партнёром реорганизации выступает крупнейший кредитор издания — ВЭБ.РФ. Проект в том числе предусматривает изменение структуры бизнеса с целью повышения его прибыльности, снижения операционных издержек, увеличения аудитории и расширения каналов дистрибуции контента издания.

Курирует проект со стороны ВЭБа главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. Он назначен председателем совета директоров «Эксперт.Медиа». В госкорпорации Самохин в том числе курирует коммуникационный блок. До прихода в ВЭБ он возглавлял коммуникации и маркетинг в структурах «Газпрома» и «Сбера». Как сообщили Sostav в «Эксперт.Медиа», совет директоров будет определять стратегию развития всего медиапроекта, которая будет учитывать, как направление развития редакции, так и бизнеса в целом (в том числе запуск новых проектов и диверсификация каналов дистрибуции, бизнес-планирование).

В октябре «Эксперт.Медиа» сообщил, что генеральным директором был назначен медиаменеджер Максим Троепольский.