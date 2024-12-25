Алексей Базанов назначен креативным продюсером PREMIER

Алексей Базанов занял пост креативного продюсера онлайн-кинотеатра PREMIER. В новой должности он будет отвечать за создание юмористического контента. Об этом Sostav сообщили в компании.

В начале карьерного пути Базанов участвовал в «Клубе веселых и находчивых» (КВН) в качестве игрока и автора сценариев. Затем он выступил в роли креативного продюсера сериала «Реальные пацаны», ставшего популярным в России в 2010-х. В проекте Алексей также сыграл одну из ролей.

С 2020 года Базанов является креативным продюсером и сценаристом четырех сезонов комедийного сериала «Патриот». Среди других проектов в фильмографии Алексея — «Адаптация», «Везучий случай», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «ИП Пирогова», «Новогодний ол инклюзив», «ФГУП ЛУЧ», «Крепостные» и «Минус Дима».

«Имея такой обширный профессиональный бэкграунд в комедийной сфере, Алексей нацелен вывести юмористические проекты онлайн-кинотеатра PREMIER на качественно новый уровень», — подчеркнули в компании.

В уходящем году в топ-менеджменте видеосервиса произошли изменения — генеральным продюсером PREMIER стал Давид Кочаров, а должность генерального директора заняла Виктория Михно.