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18+
25.12.2024 в 12:33

Алексей Базанов назначен креативным продюсером PREMIER

Он займется разработкой юмористического контента

Алексей Базанов

Алексей Базанов занял пост креативного продюсера онлайн-кинотеатра PREMIER. В новой должности он будет отвечать за создание юмористического контента. Об этом Sostav сообщили в компании.

В начале карьерного пути Базанов участвовал в «Клубе веселых и находчивых» (КВН) в качестве игрока и автора сценариев. Затем он выступил в роли креативного продюсера сериала «Реальные пацаны», ставшего популярным в России в 2010-х. В проекте Алексей также сыграл одну из ролей.

С 2020 года Базанов является креативным продюсером и сценаристом четырех сезонов комедийного сериала «Патриот». Среди других проектов в фильмографии Алексея — «Адаптация», «Везучий случай», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «ИП Пирогова», «Новогодний ол инклюзив», «ФГУП ЛУЧ», «Крепостные» и «Минус Дима».

«Имея такой обширный профессиональный бэкграунд в комедийной сфере, Алексей нацелен вывести юмористические проекты онлайн-кинотеатра PREMIER на качественно новый уровень», — подчеркнули в компании.

В уходящем году в топ-менеджменте видеосервиса произошли изменения — генеральным продюсером PREMIER стал Давид Кочаров, а должность генерального директора заняла Виктория Михно.

Premier Кадры 2024 Алексей Базанов креативный продюсер
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