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18+
28.01.2025 в 10:40

Александр Солонин стал управляющим директором по e-com и цифровому развитию ГК «Игроник»

Он будет отвечать за стратегическое развитие диджитал-направления медийной группы

Александр Солонин

Александр Солонин назначен управляющим директором по электронной коммерции и цифровому развитию группы компаний Игроник . Об этом Sostav сообщили в группе.

В компании уточнили, что Александр будет отвечать за стратегическое развитие диджитал-направления медийной группы — электронную коммерцию, разработку интегрированных решений для клиентов, инфлюенс-маркетинг, перформанс, рекламные размещения.

Эксперт сфокусируется на сотрудничестве с маркетплейсами, включая создание коллабораций между ними и клиентами ГК «Игроник», а также формирование рекламной сети направления. При этом Солонин продолжит развивать отношения с клиентами медиахолдинга, сосредоточившись на расширении портфеля сервисов и технологическом развитии подразделения.

В зону ответственности Александра также войдет координация операционной деятельности партнерских агентств Affect и DARK Creative Agency.

Александр Куликов, первый заместитель СЕО ГК «Игроник»:

За плечами Александра большой опыт работы в таких крупных финансовых и телеком игроках, как ВТБ, «Почта Банк», «МегаФон». Уверен, что вместе с Александром мы продолжим укреплять свои лидерские позиции, создавая для наших клиентов лучшее на рынке предложение.

До прихода в ГК «Игроник» Александр Солонин был директором департамента по цифровым и финансовым сервисам «МегаФона». С февраля 2020-го по июль 2022 года эксперт занимал должность вице-президента, директора по онлайн-продажам в «Почта Банке». Ранее, с 2014 по 2018 годы был старшим вице-президентом банка ВТБ.

ГК Игроник Александр Солонин
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