Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Елена Корниенко (Elena Korn)
Подкаст «Маркетинг и реальность»
Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.04.2025 в 18:10

Александр Савченков покидает Cityads

Тимур Нурбагандов назначен новым генеральным директором

Александр Савченков

Александр Савченков, основатель и акционер международной компании Cityads, покинул пост генерального директора. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Александр Савченков также продает свой пакет акций консорциуму профильных инвесторов — сделка будет закрыта до конца апреля 2025 г.

Александр Савченков, основатель и акционер международной компании Cityads:

Хочу сказать спасибо всей команде и партнерам, вместе с которыми нам удалось построить по-настоящему крупный, международный и успешный бизнес.

Я продолжу заниматься предпринимательской международной деятельностью с фокусом на технологические компании.

Новым генеральным директором Cityads назначен Тимур Нурбагандов, ранее возглавлявший компанию Guruleads.

Компания Cityads основана в 2011 году, является одним из ведущих игроков на рынке CPA-маркетинга. Успешно работала на российском и международном рынках, охватывая такие вертикали, как gaming, fintech и e-commerce.

CityAds
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.