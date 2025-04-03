Александр Савченков покидает Cityads

Александр Савченков, основатель и акционер международной компании Cityads, покинул пост генерального директора. Об этом Sostav рассказали представители компании.
Александр Савченков также продает свой пакет акций консорциуму профильных инвесторов — сделка будет закрыта до конца апреля 2025 г.
Александр Савченков, основатель и акционер международной компании Cityads:
Хочу сказать спасибо всей команде и партнерам, вместе с которыми нам удалось построить по-настоящему крупный, международный и успешный бизнес.
Я продолжу заниматься предпринимательской международной деятельностью с фокусом на технологические компании.
Новым генеральным директором Cityads назначен Тимур Нурбагандов, ранее возглавлявший компанию Guruleads.
Компания Cityads основана в 2011 году, является одним из ведущих игроков на рынке CPA-маркетинга. Успешно работала на российском и международном рынках, охватывая такие вертикали, как gaming, fintech и e-commerce.