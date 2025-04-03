Александр Савченков покидает Cityads

Александр Савченков, основатель и акционер международной компании Cityads:

Хочу сказать спасибо всей команде и партнерам, вместе с которыми нам удалось построить по-настоящему крупный, международный и успешный бизнес.

Я продолжу заниматься предпринимательской международной деятельностью с фокусом на технологические компании.