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18+
23.08.2024 в 10:00

Александр Фомин возглавил направление по работе с маркетплейсами Kokoc Group

До назначения эксперт был CPO «СберСеллера»

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Александр Фомин

Александр Фомин назначен директором дивизиона Marketplaces компании Kokoc Group. Ранее он занимал должность CPO сейлз-хауса «СберСеллер». Об этом Sostav сообщили в группе.

Ключевой задачей Александра на новой позиции станет построение единой структуры бизнес-юнитов дивизиона и запуск платформы, предоставляющей martech- и fintech-решения для развития бизнеса селлеров маркетплейсов как на российском рынке, так и на рынках США, стран Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Магриба и Ближнего Востока.

Кроме того, Фомин сконцентрируется на стратегическом партнерстве с маркетплейсами в области трафика и данных.

С 2022 года Александр развивал рекламные продукты экосистемы «Сбера» в роли CPO в «СберСеллере». Ранее он отвечал за управление продажами медиа, создавал и выводил на рынок новые рекламные продукты в группе компаний «Видео Интернешнл» (позже — Национальный рекламный альянс), Rambler и MGID. Эксперт также реализовал несколько проектов цифровой трансформации бизнеса в индустриях adtech и fintech.

Александр Фомин, директор дивизиона Marketplaces Kokoc Group:

Меня привлекли динамичный сегмент e-commerce и предложение развивать проекты как в России, так и на международных рынках. Это отличная возможность применить весь опыт и идеи для поиска эффективных решений, тем самым обеспечить клиентам стабильный рост.

С другой стороны, я почувствовал полный мэтч с Kokoc Group — внутренняя энергия команды, принципы и амбициозные цели, а также открытая среда и доверительная атмосфера.

Александр Шокуров, CEO Kokoc Group:

С Александром мы совпали в первую очередь в ценностях работы в команде. При этом на данную позицию мы выбрали его за совершенно иной подход к решению задач. Учитывая то, что у Саши за спиной великолепный кейс — развитие Национального рекламного альянса, который, по словам многих, сегодня и есть рынок рекламы.

Мы решили, что он не только поможет вывести Kokoc Group на новый уровень, но и выстроить новый системный подход и задать новый тренд партнерств.

Kokoc Group — группа маркетинговых компаний, работающая на рынке интернет-рекламы с 2004 года. В прошлом году группа объявила о старте трансформации в международную платформу решений для роста бизнеса.

Kokoc Group кадровые перестановки Кадры 2024 Александр Фомин
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