Акционеры ГК «Окей» одобрили редомициляцию группы из Люксембурга в Россию

На внеочередном общем собрании («ВОСА») акционеры ГК «Окей» (O`Key Group S.A.) приняли решение о смене юрисдикции компании с Великого Княжества Люксембург на Российскую Федерацию («редомициляция»), сообщается на сайте бренда.

Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как Международная компания публичное акционерное общество «О'кей Груп» (МКПАО «О'кей Груп»).

«До завершения редомициляции группа продолжит действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица группы не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний», — говорится в сообщении.

«Окей» объявила о проведении внеочередного общего собрания акционеров в начале марта. Как отмечали в группе, при принятии решения все акции компании в количестве 269 074 000 штук признаются акциями МКПАО в соотношении 1:1.