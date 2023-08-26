Акции BlackBerry взлетели на 18% после предложений о выкупе

Стоимость акций BlackBerry накануне выросла почти на 18,06% после того, как стало известно, что инвесткомпания Veritas Capital сделала предложение по выкупу канадской компании, пишет Reuters.

Стоимость одной акции достигла $5,23 по итогам основной сессии, рыночная капитализация компании достигла $3,05 млрд.

Стоимость ценных бумаг резко выросла после того, как появилась информация, что инвесткомпания Veritas Capital сделала предложение по выкупу BlackBerry. Известно также, что канадская компания ведет переговоры и с другими покупателями.

Добавим, в 2013 году в связи с плохим спросом на продукцию BlackBerry, а также значительными финансовыми потерями, компания приняла решение о продаже 100% собственных акций инвестиционному консорциумому Fairfax Financial. В 2016 году BlackBerry и вовсе ушла с рынка смартфонов и сосредоточилась исключительно на разработках программного обеспечения