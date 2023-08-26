Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Rambler&Co
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2023 в 16:35

Акции BlackBerry взлетели на 18% после предложений о выкупе

По итогам торгов рыночная капитализация компании достигла $3,05 млрд

Стоимость акций BlackBerry накануне выросла почти на 18,06% после того, как стало известно, что инвесткомпания Veritas Capital сделала предложение по выкупу канадской компании, пишет Reuters.

Стоимость одной акции достигла $5,23 по итогам основной сессии, рыночная капитализация компании достигла $3,05 млрд.

Стоимость ценных бумаг резко выросла после того, как появилась информация, что инвесткомпания Veritas Capital сделала предложение по выкупу BlackBerry. Известно также, что канадская компания ведет переговоры и с другими покупателями.

Добавим, в 2013 году в связи с плохим спросом на продукцию BlackBerry, а также значительными финансовыми потерями, компания приняла решение о продаже 100% собственных акций инвестиционному консорциумому Fairfax Financial. В 2016 году BlackBerry и вовсе ушла с рынка смартфонов и сосредоточилась исключительно на разработках программного обеспечения

BlackBerry
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.