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24.08.2021 в 12:30

Сопоставимо с ТВ: «Аргументы и факты» и Hearst Shkulev Media выпустили пакетное предложение

В АиФ отметили, что если использовать пакет регулярно в течение полугода, то можно охватить более 35% населения

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В августе два крупных еженедельных издания России «Аргументы и факты» (АиФ) и «Антенна-Телесемь» выходят на рынок рекламодателей с пакетным предложением для расширения охватываемой аудитории. По словам коммерческого директора АиФ Ольги Гайдук, обе площадки имеют лояльную аудиторию и могут предложить качественное и безопасное контентное окружение для любого бренда.

Ольга Гайдук, коммерческий директор, «Аргументы и факты»:

Один федеральный выход в совместном предложении АиФ и Hearst Shkulev Media, согласно последним данным Ipsos, обеспечивает 12,4 млн контактов с аудиторией. А если использовать такой пакет регулярно в течение полугода, то можно охватить более 35% населения, что гарантирует коммерческий успех любой рекламной кампании.

Первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина рассказала, что идея объединения аудиторных возможностей для наращивания рекламных продаж уже давно обсуждалась издателями.

Марина Мишункина, первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты»:

Теперь наши партнеры и клиенты смогут воспользоваться специальным пакетным предложением для коммуникации с объединенной аудиторией двух популярных изданий — еженедельника «Аргументы и факты» и журнала «Антенна-Телесемь». Охват такого пакета сопоставим с охватом популярных телевизионных передач. Мы видим логичную консолидацию рекламных бюджетов в наиболее охватных изданиях, наличие такого пакета сильно упростит выбор.

Директор по рекламе и маркетингу «Антенна-Телесемь» Лилия Савина, в свою очередь, отметила, что объединение издательских домов — это новый подход к взаимодействию с читательской аудиторией и рекламодателями, готовность к которому демонстрирует, что издания не стоят на месте, стремятся к новым перспективам развития.

Лилия Савина, директор по рекламе и маркетингу, «Антенна-Телесемь»:

Контент «Антенна-Телесемь» максимально интересен аудитории за счет предлагаемого разнообразия досуга. География нашего журнала охватывает большинство крупных городов нашей страны, а объединение возможностей с еженедельником «Аргументы и факты» позволит нам еще больше расширить охваты для наших рекламодателей.

Издательский дом «Аргументы и факты» выпускает одноименный популярный общественно-политический еженедельник, а также региональные и тематические приложения. Ежемесячно сайт посещает в среднем около 30 млн человек. Общенациональный городской телегид «Антенна-Телесемь» на издательском рынке более 26 лет, имеет совокупный тираж более 1,3 млн экземпляров.

Hearst Shkulev Media — издательский дом в России, в портфеле которого общенациональный городской телегид «Антенна-Телесемь», а также международные бренды: Elle, Elle Girl, Elle Decoration, Maxim, Marie Claire, Psychologies, Departures и журнал Андрея Малахова StarHit. Имеет 49 региональных представительств в России и странах СНГ. Совокупный тираж изданий Hearst Shkulev Media превышает 12 млн экземпляров, совокупная аудитория — 21,6 млн человек.

Партнерский материал
Hearst Shkulev Media АиФ
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