«Повезло – терпи»: как брендам спланировать рост в кризис

В связи с экономическими и политическими изменениями многие бренды заняли выжидательную позицию. Однако для компаний, которые собираются развиваться в России, сейчас удачное время, чтобы побороться за долю на рынке. И это невозможно без эффективного маркетинга. Sostav узнал у представителей агентства AIDA Pioneer Branding&Creative , как изменится поведение потребителей и на что стоит обратить внимание при корректировке стратегии бренда.

Обновление потребительской корзины

Сегодня ключевые факторы, которые определяют поведение брендов, меняются. Речь идёт о новых моделях поведения потребителей и конкурентов, а также о критических изменениях контекстного окружения.

Обычно при больших изменениях средний класс теряет больше всего. Сейчас он ощущает потерю опоры в виде брендов. Условно говоря, потребитель понимал, что за его продуктовую безопасность отвечает 20 брендов в корзине, а сейчас они вдруг резко пропадают. И человек начинает искать другие якорные точки.

При этом можно предположить, что в ближайшее время покупатели будут переключаться либо на меньшее количество товаров, либо на более низкое качество. Соответственно, бренды, которые находились в среднем ценовом сегменте, должны понимать, что их аудитория будет смещаться вниз.

Корректировка стратегии: эмпатия и клиентоориентированность

С точки зрения стратегической основы любому бренду нужно для начала определиться, куда он идёт. Мы наблюдаем, как возрастает роль потребителя, он диктует условия. А значит, покупателя нужно сделать максимально счастливым всеми возможными способами. Для этого сервис должен стать предельно клиентоориентированным, а коммуникация — персонализированной, чтобы возникало ощущение: я бренду небезразличен.

В этом как раз особенность нынешнего времени. Большие мировые компании не могут себе позволить достаточную локализацию, оперативность и гибкость. Российскому производителю проще подстраиваться под клиентов, он лучше чувствует потребителя и может выстраивать коммуникацию максимально нативно.

Вадим Галыгин, креативный директор AIDA Pioneer: Жизнь как зебра. Чёрная полоса, потом ж… потом белая. После кризиса обязательно наступает рост. Поэтому компаниям важно не только адекватно оценить себя сейчас, но и увидеть себя в будущем. И, конечно, спланировать процесс изменения своих брендов. Как говорится, повезло — терпи!

Тактических кампаний недостаточно

Коммуникационный инструментарий меняется, и какое-то время в рекламной отрасли будет лёгкий хаос. Привычные площадки блокируются, растёт аудитория у российских сервисов. Пока ещё нет понимания, во что это обратится даже в течение ближайших месяцев. Возможно, появятся новые игроки, например из Азии, или собственные разработки. Но говорить об этом пока преждевременно.

Очевидно, что сейчас нельзя ограничиваться исключительно тактическими кампаниями, поскольку непонятно какая у них будет эффективность, где их проводить и как искать потребителя. Куда важнее в данный момент выстроить стратегические векторы: определить свою аудиторию и понять, что и как нужно ей говорить вне зависимости от того, на какой площадке это будет происходить.

Дмитрий Аполенис, креативный директор AIDA Pioneer: Сейчас преимущество за стратегическими решениями. Это важный тренд для нашей отрасли, который будет актуален в ближайшее время. Разработка брендинга и креатива — достаточно долгий путь, средний проект может длиться от полугода и больше. А сейчас, когда время является ключевым ресурсом, возможности разводить долгие пляски точно ни у кого нет. Понимая это, многие агентства подготовили для своих клиентов специальные предложения. В нашей компании, например, был сформирован пакетный продукт «Стратегия коммуникации бренда в новых условиях», который состоит из двух блоков: корректировка позиционирования с учётом изменяющейся модели поведения потребителей и разработка креативной стратегии рекламных кампаний.

Как выстраивать коммуникацию. Тренды

Скорее всего, коммуникация многих брендов начнёт смещаться в рациональную плоскость. Сейчас точно не время лозунгов и громких заявлений, лучше делать практические шаги и вести откровенный разговор с потребителем на понятном языке. Нужны взвешенные точные посылы, которые бьют прямо в цель, обосновывая, почему тот или иной продукт интересен.

Развлекательные форматы ещё некоторое время будут неуместными и могут вызывать неоднозначные эмоции.

Что ждет бренды, которые остались

Снизится ли интерес российских потребителей к зарубежным брендам? Такой риск, конечно, существует. Их представителям стоит внимательно посмотреть на свой сегмент: проанализировать контекст окружения и свою аудиторию. Это позволит понять, как сейчас действовать, что поправить или кардинально изменить.

Если бренд остался для российских потребителей, можно об этом откровенно заявить и сделать в коммуникации шаги, которые вызовут у людей ощущение сопричастности и поддержки, а может даже и гордости.

Ниша освобождается

Судьба компаний с иностранным акционерным капиталом может сложиться по-разному. Одни уйдут с рынка и заберут свой бренд, другие перепишут активы на партнёров. Но очевидно, что работать под санкциями эти организации будут не в состоянии. Такая ситуация влияет на всех участников отрасли, ведь если конкуренты приостанавливают активность, появляется возможность занять их место.

В России во многих отраслях есть сильные отечественные бренды. Сейчас благодаря грамотной стратегии они могут появиться в корзине у среднестатистического россиянина как совершенно уместный продукт и остаться в ней надолго.