AGR Automotive Group приобрела бывшую штаб-квартиру владельца IKEA в Химках

ООО «АГР Холдинг», входящее в AGR Automotive Group, получило контроль над бизнес-центром «Химки бизнес парк» в Московской области. Сделка состоялась в начале ноября 2026 года, со ссылкой на данные СПАРК сообщает «Коммерсантъ». Изначально объект служил российской штаб-квартирой шведской Ingka Centres, владеющей сетью IKEA и развивающей торгово-развлекательные центры «Мега». Площадь бизнес-центра составляет 42 тыс. кв. м.

Контроль над объектом холдинг получил через ООО «КЛС Химки», приобретенное с помощью ООО «А-финанс». По оценке экспертов, стоимость актива могла составить от 3 млрд до 7 млрд руб. Разброс оценок связан с разными подходами к определению стоимости объекта.

После ухода владельца IKEA с российского рынка в 2022 году торговые центры приобрел «Газпромбанк», а «Химки бизнес парк» в 2023 году перешел к ООО «КЛС-Химки».

Покупка офиса могла носить инвестиционный характер: большая часть помещений уже занята арендаторами, а дальнейшее заполнение площадей позволит увеличить доходность объекта. По оценке опрошенных консультантов, сейчас свободно 15−20% офисных пространств. При этом бизнес-центр может использоваться и для размещения подразделений самого холдинга.

Вместе с тем перспективы сдачи помещений в аренду ограничены невысоким спросом на офисы в Химках. За 2025−2026 годы в локации было реализовано около 4 тыс. кв. м офисных площадей, что составляет менее 1% общего спроса на офисную аренду в Москве и Подмосковье. Доля свободных помещений в районе достигает 33,1%.