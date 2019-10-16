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18+
16.10.2019 в 16:50

Агентство Smetana сняло ролик о потерявшихся людях для «Пятерочки» и «Лиза Алерт»

Продакшн осуществило агентство SPOT Production

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Сеть магазинов «Пятёрочка» вместе с Центром поиска пропавших людей и поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» продолжают работу по поиску потерявшихся людей. Креативное агентство Smetana разработало рекламную кампанию, в которой показало, как работает этот социальный проект.

В каждом магазине «Пятёрочка» оборудован «Островок безопасности» — специальная зона с отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для всех потерявшихся людей. Зайдя в любую «Пятёрочку», заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему предложат помощь.

Именно такой островок и показан в рекламном ролике. В центре внимания — потерявшаяся девочка. Она заходит в ближайшую «Пятерочку», где ей оказывают помощь и находят маму. Так же, как юная героиня видео, поступает и уже пожилой мужчина, не сумевший найти дорогу домой.

Директор магазина сообщает о каждом таком случае на горячую линию ЦППЛ, специалист которой либо вызывает скорую помощь, полицию, либо направляет представителя отряда «Лиза Алерт» в универсам.

Проект ориентирован на помощь людям, страдающим деменцией, а также детям, которые могут заблудиться.

Кроме этого был запущен специальный портал, где каждый желающий может найти адреса магазинов «Пятёрочка», в которых оказывают помощь потерявшимся людям, получить полезную информацию о работе проекта, помощи дезориентированным людям, прочитать истории волонтёров и узнать, как можно внести свой вклад в поиски пропавших людей.

Smetana Пятерочка
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