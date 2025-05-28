Агентство Grape и маркетплейс «Финуслуги» запускают рекламную кампанию

Главной целью кампании было показать, что «Финуслуги» — это очевидный выбор для тех, кто ищет выгодные финансовые инструменты. Это и легло в основу при разработке идеи. В ходе работы команды маркетплейса «Финуслуги» от Московской биржи и креативного агентства GRAPE прибегли к театральным и художественным приемам, чтобы добиться выразительности своего рекламного послания, получившего название «Очевидно». Первая часть кампании стартовала 10 марта и посвящена вкладам — по аналогии ее было решено назвать «Очевидно выгодно». Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Каждый день мы принимаем разные финансовые решения: от простых до сложных. Утренний кофе перед началом рабочего дня, ужин с друзьями после работы, онлайн-подписка на музыкальный сервис, планирование отпуска или выходных — везде, где речь заходит про деньги, ценно время, потраченное на поиск наиболее выгодного варианта. Сколько мы тратим времени на выбор — не сосчитать. Чтобы показать, что «Финуслуги» делают сложные финансовые решения не просто прозрачными, а выгодными, креаторы Grape решили показать выгоду через визуальные образы и метафору таким образом, чтобы она была не просто понятной, а заметной, ощутимой и тем самым очевидной.

Для усиления выразительности послания — с «Финуслугами» все очевидно выгодно — в Grape использовали три приема: гиперболу, реакцию людей и театральные образы. Получилось как в жизни — когда человек находит действительно классное решение, он не может этим не похвастаться. Только вместо хвастовства — крутая визуальная метафора.

Фраза «Очевидно выгодно» звучит не только от героя, но и от окружающих, подчеркивая посыл кампании, что преимущества маркетплейса видны всем.

Владимир Гарев, управляющий партнер Grape: Это важный для нас проект, который способствует укреплению доверия к бренду и соответствует современным требованиям рынка. Мы постарались максимально эффективно донести ценность такого финансового продукта, как вклады, показав масштаб его выгоды через призму визуальных образов.

Главный герой кампании — обычный человек, который в предыдущей кампании узнал о «Финуслугах». В новом ролике он уже уверенно использует этот маркетплейс, где доступен широкий выбор финансовых инструментов, делясь своими знаниями с другими. В первом ролике парень оформляет вклад через приложение прямо в офисе и буквально «вырастает» на глазах у коллег. Это метафора: правильные финансовые решения не только увеличивают доход, но и помогают расти — в глазах окружающих и в собственных.

Дина Пономарченко, директор по операционному маркетингу Московской биржи: Маркетплейс «Финуслуги» помогает людям просто и эффективно управлять личными финансами. Новая рекламная кампания отражает наше стремление предоставить финансовые продукты всем, кто ищет варианты для роста благосостояния. На примере вкладов — мы демонстрируем, как с «Финуслугами» могут вырасти возможности наших клиентов.

Мультиканальная коммуникация

Наружная реклама визуально усиливает образ героя, который уверенно стоит среди небоскребов, подчеркивая масштаб изменений, возможных с «Финуслугами». Кампания делает акцент на простоте и прозрачности: выгода от «Финуслуг» становится очевидной — буквально.