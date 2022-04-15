Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+18
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.04.2022 в 15:55

Владимир Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»

Исполняющей обязанности председателя совета назначена Анна Белова

Владимир Евтушенков

Владимир Евтушенков вышел из состава совета директоров АФК «Система» по собственному желанию. Он занимал пост председателя совета. Об этом сообщается на сайте корпорации.

15 апреля совет директоров АФК «Система» избрал Анну Белову исполняющей обязанности председателя, говорится в сообщении.

13 апреля совладелец корпорации Евтушенков попал под финансовые и ограничительные меры правительства Великобритании. Санкции носят персональный характер, их действие не распространяется на корпорацию и иные компании группы, уточнили в АФК «Система».

Компания планирует продолжить выполнять свои обязательства перед кредиторами, инвесторами, сотрудниками и партнёрами в полном объёме.

Также Владимир Евтушенков передал пакет акций в размере 10% уставного капитала АФК «Система» члену совета директоров и старшему управляющему партнёру корпорации Феликсу Евтушенкову.

В результате данной сделки доля Феликса Евтушенкова в уставном капитале АФК «Система» составила 15,2%, Владимира Евтушенкова — 49,2%.

Среди активов АФК «Система» — доли в МТС (49,94%), лесопромышленном холдинге Segezha Group (62,2%), онлайн-ритейлере Ozon (31,8%), сети клиник «Медси» (95,5%), девелоперской группе «Эталон»(29,8%), агрохолдинге «Степь» (91,3%), фармацевтической группе «Биннофарм» (75,3%).

АФК Система Владимир Евтушенков Анна Белова Феликс Евтушенков
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.