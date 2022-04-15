Владимир Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»

Владимир Евтушенков вышел из состава совета директоров АФК «Система» по собственному желанию. Он занимал пост председателя совета. Об этом сообщается на сайте корпорации.

15 апреля совет директоров АФК «Система» избрал Анну Белову исполняющей обязанности председателя, говорится в сообщении.

13 апреля совладелец корпорации Евтушенков попал под финансовые и ограничительные меры правительства Великобритании. Санкции носят персональный характер, их действие не распространяется на корпорацию и иные компании группы, уточнили в АФК «Система».

Компания планирует продолжить выполнять свои обязательства перед кредиторами, инвесторами, сотрудниками и партнёрами в полном объёме.

Также Владимир Евтушенков передал пакет акций в размере 10% уставного капитала АФК «Система» члену совета директоров и старшему управляющему партнёру корпорации Феликсу Евтушенкову.

В результате данной сделки доля Феликса Евтушенкова в уставном капитале АФК «Система» составила 15,2%, Владимира Евтушенкова — 49,2%.

Среди активов АФК «Система» — доли в МТС (49,94%), лесопромышленном холдинге Segezha Group (62,2%), онлайн-ритейлере Ozon (31,8%), сети клиник «Медси» (95,5%), девелоперской группе «Эталон»(29,8%), агрохолдинге «Степь» (91,3%), фармацевтической группе «Биннофарм» (75,3%).