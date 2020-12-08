Как шеринговая экономика помогает проводить мероприятия в кризис: кейс Advanza и «Чикаго»

Этой осенью event-агентство Advanza создало ProjectPlace — сервис для запуска проектов в области маркетинга. Он работает по модели «шеринговой» экономики: клиенты выбирают нужные услуги и бронируют их на определенное время. Как такая схема помогла небольшому агентству «Чикаго» организовать тест-драйв новых мотоциклов BMW, рассказала команда Advanza.

Контекст и задачи

Летом 2020 года Наталия Ермолаева ушла из агентства, где работала до наступления коронакризиса, и основала свое — «Чикаго». Самые лояльные клиенты пообещали отдавать свои проекты именно ей, учитывая долгие и доверительные отношения. Так и произошло с автохолдингом «Авилон». Компания обратилась к Ермолаевой с просьбой организовать тест-райд и презентацию новых мотоциклов BMW. Мероприятие такого формата «Авилон» проводил впервые.

Основная задача ивента заключалась в повышении лояльности мотоциклистов-клиентов автохолдинга. Нужно было продемонстрировать новинки в выставочном формате и провести тест-драйвы, показать возможности дооснащения для внедорожных мотоциклов в «действии». Ведь именно близкое знакомство с новыми моделями повышает интерес и способствует дальнейшим продажам байков.

Юридическая сторона вопроса

Чтобы работать с клиентами, event-агентству нужно обеспечить постоянный уровень качества и быть готовым начать работать над тендером или проектом в любой момент. Получается, даже если у агентства нет заказов, оно все равно должно оплачивать ресурсы (команду, бэк-офис и т. д. ), необходимые для того, чтобы выполнить заказ, который может прийти в любой момент.

На рынке, где клиенты работают по постоплате, без собственных средств работать невозможно — агентству нужен либо собственный оборот, либо кредит. При этом сделав какой-то проект и заработав на нем денег, агентство не получает возможности сделать больше проектов из-за увеличившегося оборота — им приходится тратить эти деньги в ожидании следующего проекта. Получается замкнутый круг.

Поэтому CEO «Чикаго» обратилась в Advanza — с помощью ProjectPlace она смогла получить финансирование, нанять подрядчиков и реализовать проект. Используя свое юрлицо, Ермолаева заключила договор с Advanza, где была прописана сумма кредита, а также зафиксировано, что все права на проект принадлежат «Чикаго». Без разрешения «Чикаго» Advanza не может начать работу с «Авилоном» — это тоже зафиксировано в договоре.

Механика проекта: тест-драйв мотоциклов и экипировки

Участники тест-драйва собрались на автодроме «Мячково», где на специальном выставочном боксе проходила презентация мотоциклов. Рядом была специальная площадка для детей с мастер-классами по езде на мини-мотоциклах. В распоряжении гостей было 10 эксклюзивных байков, к тест-драйву допускались участники с правами категории «А» и опытом вождения не менее трех лет. Перед заездом каждый клиент получал наставления от профессиональных инструкторов.

Заезды проходили on-road на трассе автодрома и off-road на площадке со специальными препятствиями. Участники были разделены на группы из 15−20 людей, которые были привязаны к временным слотам с девяти утра до шести вечера. Так агентство избавилось от бесконечных очередей к одному из десяти мотоциклов.

Из-за эпидемиологических условий на площадке никогда не было больше 30 человек одновременно. По этой же причине все части мероприятия проходили на открытом воздухе. Участники мероприятия могли посмотреть, примерить и заказать мотоциклетную экипировку BMW Motorrad.

Результаты

Изначально проекту был поставлен KPI — не менее 100 участников тест-драйва. Уникальный формат мероприятия вызвал яркие эмоции и массу положительных откликов у участников — клиентов «Авилона», поэтому показатели были достигнуты. Причем на мероприятие приехали клиенты, живущие за 100 км от Москвы.

Наталия Ермолаева, генеральный директор агентства «Чикаго»: Этот год стал для нашего рынка роковым. Пандемия подкосила бизнес организации мероприятий просто под корень. Даже крупные агентства испытывают невероятные трудности, а небольшие бизнесы просто разоряются. Такой шеринговый сервис, как ProjectPlace, — это сейчас выход, рука помощи для маленьких агентств и фрилансеров. Наша задача сейчас — выжить, продолжать работать, отрабатывать запросы любимых клиентов и создавать проекты вместе.

Один из основных ограничивающих факторов для входа на агентский рынок — проекты по постоплате со стороны клиентов, напомнил Антон Зима, генеральный директор Advanza. «Все столкнулись с тем, что у агентств большое падение выручки и оборотных средств. Банки не дают кредитование в нужном объеме для небольших агентств без оборотов», — отметил он.