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18+
08.12.2020 в 18:55

Как шеринговая экономика помогает проводить мероприятия в кризис: кейс Advanza и «Чикаго»

Арендовать бэк-офис, получить юрлицо, найти финансирование для работы с подрядчиками — это легче, чем кажется

Этой осенью event-агентство Advanza создало ProjectPlace — сервис для запуска проектов в области маркетинга. Он работает по модели «шеринговой» экономики: клиенты выбирают нужные услуги и бронируют их на определенное время. Как такая схема помогла небольшому агентству «Чикаго» организовать тест-драйв новых мотоциклов BMW, рассказала команда Advanza.

Контекст и задачи

Летом 2020 года Наталия Ермолаева ушла из агентства, где работала до наступления коронакризиса, и основала свое — «Чикаго». Самые лояльные клиенты пообещали отдавать свои проекты именно ей, учитывая долгие и доверительные отношения. Так и произошло с автохолдингом «Авилон». Компания обратилась к Ермолаевой с просьбой организовать тест-райд и презентацию новых мотоциклов BMW. Мероприятие такого формата «Авилон» проводил впервые.

Основная задача ивента заключалась в повышении лояльности мотоциклистов-клиентов автохолдинга. Нужно было продемонстрировать новинки в выставочном формате и провести тест-драйвы, показать возможности дооснащения для внедорожных мотоциклов в «действии». Ведь именно близкое знакомство с новыми моделями повышает интерес и способствует дальнейшим продажам байков.

Юридическая сторона вопроса

Чтобы работать с клиентами, event-агентству нужно обеспечить постоянный уровень качества и быть готовым начать работать над тендером или проектом в любой момент. Получается, даже если у агентства нет заказов, оно все равно должно оплачивать ресурсы (команду, бэк-офис и т. д.), необходимые для того, чтобы выполнить заказ, который может прийти в любой момент.

На рынке, где клиенты работают по постоплате, без собственных средств работать невозможно — агентству нужен либо собственный оборот, либо кредит. При этом сделав какой-то проект и заработав на нем денег, агентство не получает возможности сделать больше проектов из-за увеличившегося оборота — им приходится тратить эти деньги в ожидании следующего проекта. Получается замкнутый круг.

Поэтому CEO «Чикаго» обратилась в Advanza — с помощью ProjectPlace она смогла получить финансирование, нанять подрядчиков и реализовать проект. Используя свое юрлицо, Ермолаева заключила договор с Advanza, где была прописана сумма кредита, а также зафиксировано, что все права на проект принадлежат «Чикаго». Без разрешения «Чикаго» Advanza не может начать работу с «Авилоном» — это тоже зафиксировано в договоре.

Механика проекта: тест-драйв мотоциклов и экипировки

Участники тест-драйва собрались на автодроме «Мячково», где на специальном выставочном боксе проходила презентация мотоциклов. Рядом была специальная площадка для детей с мастер-классами по езде на мини-мотоциклах. В распоряжении гостей было 10 эксклюзивных байков, к тест-драйву допускались участники с правами категории «А» и опытом вождения не менее трех лет. Перед заездом каждый клиент получал наставления от профессиональных инструкторов.

Заезды проходили on-road на трассе автодрома и off-road на площадке со специальными препятствиями. Участники были разделены на группы из 15−20 людей, которые были привязаны к временным слотам с девяти утра до шести вечера. Так агентство избавилось от бесконечных очередей к одному из десяти мотоциклов.

Из-за эпидемиологических условий на площадке никогда не было больше 30 человек одновременно. По этой же причине все части мероприятия проходили на открытом воздухе. Участники мероприятия могли посмотреть, примерить и заказать мотоциклетную экипировку BMW Motorrad.

Результаты

Изначально проекту был поставлен KPI — не менее 100 участников тест-драйва. Уникальный формат мероприятия вызвал яркие эмоции и массу положительных откликов у участников — клиентов «Авилона», поэтому показатели были достигнуты. Причем на мероприятие приехали клиенты, живущие за 100 км от Москвы.

Наталия Ермолаева, генеральный директор агентства «Чикаго»:

Этот год стал для нашего рынка роковым. Пандемия подкосила бизнес организации мероприятий просто под корень. Даже крупные агентства испытывают невероятные трудности, а небольшие бизнесы просто разоряются. Такой шеринговый сервис, как ProjectPlace, — это сейчас выход, рука помощи для маленьких агентств и фрилансеров. Наша задача сейчас — выжить, продолжать работать, отрабатывать запросы любимых клиентов и создавать проекты вместе.

Один из основных ограничивающих факторов для входа на агентский рынок — проекты по постоплате со стороны клиентов, напомнил Антон Зима, генеральный директор Advanza. «Все столкнулись с тем, что у агентств большое падение выручки и оборотных средств. Банки не дают кредитование в нужном объеме для небольших агентств без оборотов», — отметил он.

Антон Зима, CEO Advanza:

Поэтому в данном случае нам удобно делиться возможностями и одновременно помогать себе содержать инфраструктуру, которая все это может обслуживать. Людям удобно получать доступ к инфраструктуре, за которую не нужно постоянно платить, а также доступ к кредитованию. К нам приходят клиенты, мы показываем для банков оборотные средства, объясняем, почему нам нужно делать все больше кредитных линий. А люди, которые помогают это делать и получать больше кредитов, могут ими пользоваться.

Это не первый кейс по такому сотрудничеству. Мы оказывали подобные услуги ранее, до объявления всему рынку, что такие услуги доступны в нашем агентстве. Но сейчас решили об этом объявить в связи с потребностью рынка. Данный кейс — успешный пример применения наших услуг. Ребята без нашей помощи скорее всего вообще не смогли бы реализовать эту историю. ProjectPlace помогает агентствам получить нужные ресурсы тогда, когда им это нужно.

BMW Авилон Advanza Чикаго
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