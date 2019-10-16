adidas начинает принимать вещи на переработку

adidas и стартап Stuffstr запускают совместную акцию по обмену старых товаров спортивного бренда на специальные ваучеры, которые затем можно использовать при покупке новых вещей компании. Инициатива направлена на решение проблемы растущего количества отходов, образующихся в индустрии моды, сообщает The Business of Fashion.

На переработку принимаются вещи, купленные за последние пять лет: их ремонтируют и перепродают или утилизируют. Логистикой управляет Stuffstr, который будет забирать вещи и перепродавать через существующие сайты электронной коммерции, такие как eBay.

Эта инициатива — очередной значительный шаг в продвижении глобального тренда по уменьшению отходов. По данным некоммерческой организации по управлению отходами WRAP, около 140 миллионов фунтов стерлингов (176 миллионов долларов) одежды ежегодно попадают на свалки только в Великобритании. Пока акция ограничена Великобританией, ожидается, что схема будет развернута на других рынках в следующем году.

Джон Атчесон, основатель и исполнительный директор Stuffstr: Мы хотим стимулировать потребителей покупать только те вещи, которые им действительно нужны. Это позволит сдвинуть нынешнюю модель потребительского поведения к более ценностному подходу.

Ранее о подобной акции объявил Nike, запустив в США годовую подписку на детские кроссовки. Подписка даст возможность получать новую пару обуви от четырёх до двенадцати раз за год. Два раза в год компания будет забирать обувь, из которой ребенок вырос, и отправлять её на переработку или на благотворительность в зависимости от состояния.