Юрий Дудь, Adidas и «Кружок» построят футбольные площадки в регионах России

Спортивный бренд Adidas запустил масштабное промо в честь старта юбилейного чемпионата Европы по футболу — оно призвано вдохновить болельщиков и игроков на создание инклюзивного общества. Также в рамках инициативы Football Collective бренд совместно с журналистом Юрием Дудем и командой независимого проекта «Кружок» построит футбольные поля в шести населенных пунктах России.

Главным элементом промо к «Евро-2020» станет серия роликов — например, первая короткометражка покажет, как футбол помогает объединить разных людей по всему миру во имя позитивных социальных изменений. В видео можно увидеть официальный мяч чемпионата Uniforia, дизайн которого отражает глобальный дух турнира — в нем зашифрованы GPS-координаты каждого стадиона чемпионата.

Также Adidas выпустит серию биографических роликов — бренд покажет архивные кадры футболистов Тьяго Алкантары, Илкая Гюндогана, Сержа Гнабри и Поля Погбы в самом начале их карьеры, а игроки поделятся своими заветными желаниями.

В рамках кампании бренд продолжит развитие инициативы Football Collective, направленной на поддержку локальных команд и инклюзивных сообществ по всему миру. В этом году Adidas, Юрий Дудь и «Кружок» построят шесть футбольных полей в небольших населенных пунктах России — там, где дети не обеспечены комфортной футбольной инфраструктурой.

Сергей Нугаев, сооснователь проекта «Кружок»: За четыре года мы сделали 21 выезд, через идеи и намерения подростков открывая образ страны. Футбол в ней — неотъемлемая часть быта и мечты. Поэтому вместе с Adidas мы выберем точки на карте, в которых появятся новые футбольные поля — это именно те места, в которых мы побывали и знаем, что там активные подростки, заинтересованные взрослые, открытые новому администрации и те, на кого можно положиться с поддержкой инфраструктуры и развитием сообщества.

Первый объект инициативы был возведен в деревне Взвад Новгородской области — на его открытии участники проекта «Кружок», Юрий Дудь, а также фристайлеры Игорь Олейник и Иван Bizex Сапрыкин провели для местных жителей мастер-классы и сыграли матч.

С 11 июня по 5 июля при покупке товаров 5% от суммы чека будут перечислены на строительство футбольных полей, а участники программы лояльности смогут инвестировать 10% на развитие проекта. Также 1% с продажи футбольной коллекции на сайте бренда будет направлен в фонд Adidas и благотворительного движения Common Goal.

Открытие второго футбольного поля состоится 25 июня в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.