Новым гендиректором «Абрау-Дюрсо» назначена Елена Зарицкая

Новым гендиректором ПАО «Абрау-Дюрсо» стала Елена Зарицкая. Она займёт пост с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба производителя вин.

Ранее Зарицкая возглавляла инвестиционную деятельность группы компаний (ГК) «Абрау-Дюрсо» и курировала сделки по слияниям и поглощениям. Крупнейшим реализованным проектом под её руководством стала покупка активов винодельни «Юбилейная» в 2020 году. Это позволило удвоить размеры виноградников производителя.

Больше 25 лет топ-менеджер занимала ключевые позиции в российских частных и государственных компаниях. С 2020 года она входит в совет директоров ГК «Абрау-Дюрсо».

Владимир Масловский, который на протяжении почти 10 лет занимал должность гендиректора ПАО «Абрау-Дюрсо», покидает компанию по собственному желанию.

В рамках ГК будут созданы две новые структуры. Первой станет центр управления производственными активами группы «Абрау Бев». В нём будут сосредоточены мощности по производству и реализации вин, алкогольных и безалкогольных напитков. Руководителем центра назначат Олега Петько, ранее занимавшего пост коммерческого директора и руководителя торгового дома «Абрау».

Вторая структура — центр управления туристическими проектами группы «3Э (Эко-Эно-Этно)». Им будет руководить член совета директоров Ирина Гончарова, которая ранее была вице-президентом ГК «Абрау-Дюрсо» по специальным проектам и туризму.

В мае этого года «Абрау-Дюрсо» запустила производство профессиональной косметики для отелей, включающий мыло и гели для душа.