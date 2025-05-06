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06.05.2025 в 16:20

АБА расширила черный список инфлюенсеров

В перечень попали Гуф и Даниил Крапивников

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Ассоциация блогеров и агентств (АБА) в апреле добавила в черный список инфлюенсеров девять новых имен: блогеров Камикадзе Ди, Субо Мамедова, Евгения Савина, WENGALLBI, Саркисончика, бодибилдера Александра Шпака, художницу Эллен Шейдлин, футболиста Даниила Крапивникова и певца Гуфа. Об этом сообщила пресс-служба организации.

С марта 2023 года через специальный бот участники рынка могут направить жалобы на недобросовестных блогеров и агентства. На сегодняшний день рабочая группа АБА обработала свыше 100 обращений. Инфлюенсеры и компании, не согласные с попаданием в черный список, могут оспорить решение и предоставить аргументированные пояснения для пересмотра статуса.

Основания для попадания в черный список: мошенничество, неоднократное нарушение договорных обязательств, участие в громких скандалах, наносящих ущерб репутации рекламодателя или рынку, а также неэтичное поведение, просроченные обязательства, некачественное оказание услуг и другие действия, создающие риски для партнеров.

Работа по выявлению недобросовестных участников ведется по системе карточек, где желтая означает 1−2 жалобы, коричневая — наличие потенциальных репутационных рисков, а черная — серьезные подтвержденные нарушения, сотрудничество с такими блогерами не рекомендуется.

В частности, на арбитраж рабочей группы АБА были вызваны агентства «Апрель» и Pichesky в связи с жалобами на систематическую просрочку оплаты по реализованным проектам. Агентствам были направлены официальные уведомления о необходимости предоставить пояснения.

В конце прошлого года АБА составила топ самых эффективных блогеров в сегментах лайфстайл, мода и красота. В список вошли Александр Рогов, Наталья Давыдова и Катя Голден.

Блогеры черный список АБА
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