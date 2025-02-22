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22.02.2025 в 10:41

A$AP Rocky занял пост креативного директора Ray-Ban

Бренд ввел эту должность специально для рэпера

Бренд солнцезащитных очков и оправ для корректирующей оптики Ray-Ban назначил креативным директором рэпера A$AP Rocky. До настоящего момента такой должности в компании не было, ее ввели специально для хип-хоп исполнителя, говорится на сайте производителя.

A$AP Rocky займется перезапуском Ray-Ban Studio — суббренда Ray-Ban, который был создан в 2016 году. Партнерство начнется с выпуска коллекции Ray-Ban Black Out, презентация которой ожидается уже в апреле. Рэпер и продюсер также будет участвовать в разработке рекламных кампаний бренда и редизайне магазинов Ray-Ban.

Ray-Ban — бренд очков, появившийся в 1937 году в США. Изначально он выпускал защитные очки для пилотов самолетов. В 1999 году бренд купила итальянская компания Luxottica.

Добавим, A$AP Rocky уже работает с брендом Puma, регулярно участвуя в разработке и выпуске новых коллекций. В 2023 году рэпер был назначен креативным директором партнерства Формулы-1 с немецким спортивным брендом. Ранее музыкант принимал участие в рекламной кампании Mercedes-Benz, в которой рассказывал о секретах взрослой жизни.

Ray-Ban A$AP
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