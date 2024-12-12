94% готовы покупать: кейс «Трансмедиа» и бренда «Ортека» с рекламой в транспорте

Реклама в городском транспорте — это способ общения с широкой и разнообразной аудиторией, которая проводит в пути достаточно времени, чтобы запомнить рекламное сообщение. Команда «Трансмедиа» поделилась с Sostav, как размещение видеоролика ортопедического бренда «Ортека» на экранах в транспорте помогло повысить знание и стимулировать продажи ортопедических товаров.

Задача клиента

«Ортека» — это профессиональная сеть ортопедических салонов, предлагающих широкий ассортимент товаров для здоровья. В рамках сентябрьской рекламной кампании команда поставила следующие задачи:

увеличить знание бренда среди целевой аудитории;

повысить узнаваемость бренда, чтобы больше людей могли вспомнить и правильно указать рекламируемый продукт;

стимулировать готовность совершать покупки и повторные обращения.

Основная сложность заключалась в том, что ортопедические товары — нишевый продукт. Для успешной продажи требовалось не только привлечь внимание, но и подчеркнуть характеристики.

Решение

Для достижения поставленных целей была разработана кампания на экранах в транспорте, охватывающая тысячи пассажиров ежедневно. Был использован формат видеоролика продолжительностью 15 секунд.

Особенности кампании

География: Московская область.

Выборка:

Тестовая группа: 1 тыс. пользователей общественного транспорта.

Контрольная группа: 1 тыс. респондентов, которые не пользуются или почти не пользуются транспортом.

Период проведения:

Реклама шла в сентябре 2024 года. Замеры проводились в октябре.

Метод: онлайн-опрос, что позволило собрать данные оперативно и точно. Чтобы обеспечить достоверность данных, обе группы были максимально сбалансированы по социально-демографическим характеристикам.

Ключевые метрики включали:

Спонтанное знание (названия брендов без подсказки);

Подсказанное знание (ответ на вопрос: «Знаете ли вы бренд “Ортека”?»);

Покупательскую активность (фактические и планируемые покупки).

Почему реклама в транспорте

По проведенным исследованиям «Трансмедиа», пассажиры городского транспорта ежедневно контактируют с экранами в течение 20 минут. Это обеспечивает максимальное время взаимодействия с рекламой, что невозможно при использовании других каналов.

Аудитория транспорта:

49% — мужчины, 51% — женщины;

49% — платёжеспособные люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Рекламу в транспорте сложно пропустить: её нельзя переключить, и пассажиры неизбежно замечают её содержание.

Широкий охват: количество экранов обеспечивает доступ к аудитории разного возраста и социального статуса. Возможность адаптировать контент под нужды конкретного бренда и тестировать его на разных группах аудитории.

Результаты

Знание бренда Спонтанное знание выросло с 47% до 56% среди тех, кто пользуется транспортом. Подсказанное знание увеличилось с 78% до 86% в тестовой группе.

Атрибуция 27% тестовой группы видели рекламный ролик. Из них 69% точно указали бренд «Ортека».



Для сравнения: средняя норма атрибуции для OOH рекламы составляет 42%, а для indoor-рекламы — 55%.

Покупательская активность Доля респондентов, ранее покупавших товары бренда, выросла с 43% (контрольная группа) до 53% (тестовая группа) 94% участников тестирования заявили, что готовы приобрести товары бренда в будущем.



Эти показатели подтверждают, что реклама на диджитал-экранах в транспорте может быть эффективна даже для узкоспециализированных брендов.

Алена Комисаровская, руководитель отдела рекламы и промо-мероприятий ООО НИКАМЕД, сеть ортопедических салонов «Ортека»: В сентябре 2024 года первая профессиональная сеть ортопедических салонов «Ортека» провела рекламную кампанию с партнером «Трансмедиа» в городском транспорте. По итогу акции были представлены высокие результаты: благодаря эффективному охвату аудитории увеличилось знание бренда и товарных предложений «Ортеки», что привело к росту среднего чека и конверсии. Этот случай демонстрирует, как правильно выбранный канал коммуникации может обеспечить желаемые результаты в короткие сроки. Замеры эффективности служат отличным ориентиром для тех, кто стремится достичь максимальных результатов для своего бренда.

Ткач Валерия, генеральный директор исследовательского агентства Vision: Рекламная кампания бренда «Ортека» на экранах в общественном транспорте является примером того, как удачно выбранный носитель позволяет получать высокую отдачу от размещения. Мы увидели рост знания бренда и готовности к покупке на двузначные проценты, что для рынка специализированных товаров — впечатляющий результат. Это не просто цифры — это показатель того, как бренд укрепляет связь с людьми, делая свой имидж ещё более узнаваемым. Подобные замеры помогают брендам оценить реальное влияние их вложений и корректировать стратегии для максимального эффекта.

Вывод

Пример с брендом «Ортека» доказывает, что реклама на диджитал-экранах в транспорте — это мощный инструмент для взаимодействия с аудиторией. «Трансмедиа» помогли не только повысить узнаваемость бренда и активизировать покупателей, но и выделить ключевые УТП клиента.

Мы увидели рост знания бренда и готовности к покупке на двузначные проценты, что для рынка специализированных товаров — неплохой результат. Это не просто цифры — это показатель того, как бренд укрепляет связь с людьми, делая свой имидж ещё более узнаваемым. Подобные замеры помогают брендам оценить реальное влияние их вложений и корректировать стратегии для максимального эффекта.