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26.10.2022 в 15:35

45 российских банков не смогут продать доли без разрешения президента

Среди них — «Райффайзенбанк», «Ситибанк», «ОТП Банк», «ЮниКредит Банк» — ограничение действует до 31 декабря

Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 45 российских банков, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно документу, кредитные организации из утверждённого списка не смогут совершать операции с акциями и долями, которые составляют их уставные капиталы, до 31 декабря 2022 года. При этом в отдельных случаях такие сделки могут быть разрешены президентом России.

Среди организаций, которые попали в перечень — «Ситибанк», «Райффайзенбанк», «ОТП Банк», «ЮниКредит Банк», «Яндекс Банк», «Дойче Банк», «Голдман Сакс Банк», «Озон Банк», «Деньги.Мэйл.Ру», «Америкэн экспресс банк», «Вестерн Юнион ДП Восток».

Меру утвердили в развитие августовского указа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах «в связи с "недружественными" действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документом запрещается до 31 декабря 2022 года совершать ряд операций, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях.

Владимир Путин Банки
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